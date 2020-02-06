Сума Чакрабарти: «Мы будем работать, чтобы помочь вашей стране привлечь новых инвесторов»

Новости Беларуси. Беларусь является членом ЕБРР с 1992 года. За это время с помощью финансирования банка в стране реализован ряд проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они касались повышения конкурентоспособности реального сектора экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, развития инфраструктуры, защиты окружающей среды. У всех на слуху такие проекты как строительство межрегионального полигона для твердых коммунальных отходов в районе Пуховичей, запуск биогазового комплекса в Барановичах, реконструкция Минской очистной станции и ряда автомобильных дорог и мостов. «Мы очищали воду, утепляли дома, за эти деньги строили современные дороги». Александр Лукашенко поблагодарил главу ЕБРР за сотрудничество

Сума Чакрабарти, глава Европейского банка реконструкции и развития:

Белорусская экономика требует дальнейшей модернизации. Мы будем работать, чтобы помочь вашей стране привлечь новых инвесторов и развиваться дальше. В дальнейшем сумма финансирования будет зависеть от контекста, условий, в которых мы работаем, от реформ, конкретных изменений в политике и в стратегиях.

Чем больше таких изменений, тем больше инвестиций на их реализацию. Хорошим знаком для привлечения инвесторов может стать завершение сделки по продаже части акций Белинвестбанка. ЕБРР заинтересован во вхождении в акционерный капитал этого банка и приобретении 10-25 % его акций. Сейчас стороны обсуждают возможные условия осуществления сделки. Последний год стал рекордом в плане инвестиций и сделал наш банк крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. Работа в этом регионе является приоритетом в нашей страновой стратегии.