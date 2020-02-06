Новости экономики за 06.02.2020

Новости Беларуси. Банк развития высокими темпами увеличивает поддержку отечественного экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2019 год общая сумма кредитов увеличилась почти на четверть и превысила 800 миллионов рублей в эквиваленте.

Займы получили компании, приобретающие, в основном, сложнотехническую продукцию с высокой добавленной стоимостью: тракторы, сельхозтехнику, карьерные самосвалы и тому подобное. В Могилёве появился частный автовокзал Значительно расширилось и кредитование экспорта строительных услуг. В частности банк поддержал строительство школ и детских садов в Калужской области России. НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ ВПЕРВЫЕ СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР