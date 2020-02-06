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Новости экономики за 06.02.2020

06 февраля 2020 16:02
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Новости Беларуси. Банк развития высокими темпами увеличивает поддержку отечественного экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2019 год общая сумма кредитов увеличилась почти на четверть и превысила 800 миллионов рублей в эквиваленте.

Новости экономики за 06.02.2020-1

Займы получили компании, приобретающие, в основном, сложнотехническую продукцию с высокой добавленной стоимостью: тракторы, сельхозтехнику, карьерные самосвалы и тому подобное.

В Могилёве появился частный автовокзал

Значительно расширилось и кредитование экспорта строительных услуг. В частности банк поддержал строительство школ и детских садов в Калужской области России.

НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ ВПЕРВЫЕ СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР

Новости экономики за 06.02.2020-4

На белорусском рынке платёжных карт впервые произошла смена лидера. По итогам прошлого года Mastercard обошёл Visa на 121 тысячу единиц.

В Беларуси могут отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра

Всего, как следует из опубликованного отчёта Нацбанка, в кошельках белорусов сейчас 15,5 миллионов карточек. За год на территории нашей страны было совершено более полутора миллиардов безналичных операций на общую сумму почти 40 миллиардов рублей.

# Банк развития # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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