Новости экономики за 06.02.2020
Новости Беларуси. Банк развития высокими темпами увеличивает поддержку отечественного экспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2019 год общая сумма кредитов увеличилась почти на четверть и превысила 800 миллионов рублей в эквиваленте.
Займы получили компании, приобретающие, в основном, сложнотехническую продукцию с высокой добавленной стоимостью: тракторы, сельхозтехнику, карьерные самосвалы и тому подобное.
В Могилёве появился частный автовокзал
Значительно расширилось и кредитование экспорта строительных услуг. В частности банк поддержал строительство школ и детских садов в Калужской области России.
НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ ВПЕРВЫЕ СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР
На белорусском рынке платёжных карт впервые произошла смена лидера. По итогам прошлого года Mastercard обошёл Visa на 121 тысячу единиц.
В Беларуси могут отменить огнетушитель и аптечку при прохождении техосмотра
Всего, как следует из опубликованного отчёта Нацбанка, в кошельках белорусов сейчас 15,5 миллионов карточек. За год на территории нашей страны было совершено более полутора миллиардов безналичных операций на общую сумму почти 40 миллиардов рублей.