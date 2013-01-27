В Могилевской области специалистам не только предоставляют жилье, но и освобождают на 2 года от уплаты коммунальных услуг

Новости Беларуси. За хорошую работу – достойная жизнь. В сельхоз предприятии «Родина» Белыничского района на Могилевщине благодаря гибкой политике руководства нет дефицита в специалистах. Хорошим работникам дают и жилье, и достойную зарплату. Прослышав о таком подходе, в СПК переезжают даже из других областей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большой семье Савельевых мама Светлана готовит большой обед. Ведь у родителей 5 детей. Четыре сына и младшая лапочка-дочка.

Еще несколько лет назад о хорошей жизни Савельевы только мечтали. Переезды с места на место, из района в район. Ни жилья, ни работы. Но прочли как-то статью в газете: в колхозе «Родина» Белыничского района хороших специалистов обеспечивают работой и жильем. И вопрос о переезде из Гомельской области в Могилевскую решился буквально за вечер. Еще ни разу, говорит хозяйка, не пожалели.

Светлана Савельева:

Приехали сюда, как в рай попали. Сразу нам дали материальную помощь, два года вообще не платили за коммунальные услуги. Все помогают, о чем бы ни попросили.

С переездом в деревню Вишово у Савельевых сбылась мечта не только о собственном доме и высокооплачиваемой работе. Родители всегда хотели большую семью. С такими условиями, говорит Светлана, и детей рожать не страшно.

Иван Савельев:

Помогаем каждый день - готовим, убираемся.

Глава семейства Савельевых в хозяйстве работает животноводом. Вячеслав старается изо всех сил, чтобы дети росли в достатке. Каждый год получает хорошую премию за звание лучшего по профессии в районе.

Вячеслав Савельев, животновод СПК «Родина»:

В этой деревне есть все условия для проживания - школа, детский сад, дом культуры.

В одной только деревне Вишово, а их в составе СПК 16, построено 25 домиков. В каждый проведен природный газ, есть все удобства. Чтобы построить жилье для своих специалистов, сельхозпредприятие взяло кредит у государства. Такую политику руководство СПК считает вполне оправданной.

Михаил Скусов, заместитель председателя СПК «Родина»:

Чтобы оставлять молодых хороших специалистов, необходимо вести гибкую политику, строить жилье, создавать условия максимально приближенные к городским. Тогда специалисты останутся и высокая заработная плата.

В хороших специалистах на селе дефицит, конечно, есть. Но в СПК «Родина» знают, как решать такого рода проблемы. К концу года планируют еще строить новое жилье для новых специалистов.