Могилевский металлургический завод выиграл тендер на поставку 240 т чугунной дроби во Францию

Новости Беларуси. Белорусский чугун получил прописку во Франции. Могилевский металлургический завод выиграл тендер на поставку в эту европейскую страну более 240 тонн дроби. Пробную партию иностранцы уже высоко оценили и изъявили желание на дальнейшее сотрудничество. А ведь Франция – один из мировых лидеров по производству чугуна.

Сергей Кухаренко на Могилевском металлургическом работает уже больше 20 лет. Завод постоянно модернизируется. Работники тоже не отстают от времени: некоторые новинки промышленной индустрии – их рук дело. Например, новую линию по производству чугунной дроби сконструировали и собрали своими силами.

Сергей Кухаренко, машинист дробильно-сортировочных механизмов Могилевского металлургического завода:

Линия автоматическая, человек нужен для контроля. Мы в основном меряем продукцию бракованную, которая никуда не идет. Такой контроль. А больший и не нужен.

В цеху, где производится чугунная дробь, установлена новейшая система вентиляции. Каждые 15 минут автоматика очищает воздух. Чугунная пыль собирается в специальные резервуары. Это позволяет свести к минимуму потери от производства и сохранить чистоту атмосферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2012 год здесь выпустили порядка 20 тысяч тонн чугунной дроби. Заказами завод обеспечен на несколько месяцев вперед. Новая продукция позволила предприятию быть конкурентоспособным в мировом масштабе. 95% чугунной дроби идет на экспорт: в Россию, Украину, Грузию и страны Западной Европы.

Андрей Варламов, первый заместитель директора Могилевского металлургического завода:

Наша дробь использовалась при строительстве атомных электростанций в Смоленске и Санкт-Петербурге. Надеемся, что ее будут использовать при строительстве Белорусской атомной станции.

Выход на рынок Франции оказался для металлургического настоящей находкой. До конца февраля поставят 240 тонн чугунной дроби. Такого крупного единовременного заказа, говорят на предприятии, не получали ни разу.

Андрей Варламов, первый заместитель директора Могилевского металлургического завода:

Для нас это большая удача, потому что Франция является лидером по производству этой продукции. Войти на ее рынок было не так-то просто.

Александр Медведев, начальник участка Могилевского металлургического завода:

Я ни разу не пожалел, что пришел сюда. Завод предоставил жилье, постоянно поднимается заработная плата, условия труда неплохие.

Могилевский завод – единственный в республике, где выпускается техническая дробь в промышленных масштабах. На продукцию повышенный спрос. Темпы выпуска увеличиваются ежегодно. Это позволяет модернизировать производство за счет собственной прибыли и повышать уровень жизни своих специалистов.