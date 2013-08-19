Прямой эфир

Гендиректор ОАО «Беларуськалий»: Мы не поддерживаем новую стратегию ОАО «Уралкалий»

19 августа 2013 18:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Расширение географии экспорта, сотрудничество со старыми партнерами и в перспективе создание собственной трейдерской сети. На «Беларуськалии» 19 августа озвучили стратегию развития. 

На предприятии продолжат модернизацию. Развивать будут и новые производства, в частности разработку Петриковского месторождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларуськалий» может сотрудничать с  «Уралкалием», но только не  с нынешним руководством. Отношения были разворваны практически полностью по вине российского партнера. Это сегодня дало понять руководство «Беларуськалия» на пресс-конференции для журналистов. А прекращение продаж удобрений через БКК назвало необдуманным. 

Валерий Кириенко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:
ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «Белорусская калийная компания» не поддерживают, подчеркиваю, не поддерживают новую стратегию ОАО «Уралкалий» и не согласны с прогнозируемым им ценовым сценарием развития калийного рынка. Считаем, что возможность влияния ОАО «Уралкалий» на рынок существенно завышена.

Действия «Уралкалия» привели практически к заморозке мирового рынка калийных удобрений. Вместе с ним замерли и цены. Аналитики говорят: стоимость продукции в скором времени может упасть ниже 300 долларов. На «Беларуськалии» эту информацию опровергают. Мол, роль российской компании в ценообразовании сильно завышена. И определять схему «спрос-предложение» может не только она.

Расширение географии экспорта, сотрудничество со старыми партнерами и в перспективе создание собственной трейдерской сети. Такие задачи в связи с новыми условиями работы предприятия озвучили на «Беларуськалии». Причем работа над ними началась сразцу же после разрыва отношений между двумя компаниями. 

Буквально накануне руководство БКК провело переговоры с трейдерами из Юго-Западной Азии. Договорились о поставках продукции. В силе  сотрудничество с Катаром и Бразилией. В последней, к примеру, построят порт для отгрузки нашей экспортной продукции. Заинтересованнность южноамериканцев в белорусских удобрениях пронтяна. Страна – крупнейший экспортер кофе, сои и кукурузы. 

Валерий Кириенко:
Также, как создавали тогда то, будем создавать. Дорожка протоптана. Юридические вопросы той или иной стороны известны.

Помимо прочих направлений экспорта уже в сентябре белорусский калийных гигант планирует выйти на рынок Китая. По приглашению китайской стороны.

# Международное сотрудничество # Калийные удобрения # Валерий Кириенко # Беларуськалий

Другие новости рубрики

Все новости
С начала 2013 года количество бизнесменов в Минской области увеличилось на 10%
19 августа 2013 14:47

С начала 2013 года количество бизнесменов в Минской области увеличилось на 10%

Современные объекты для хранения сельхозпродукции появятся в Минской области в 2013 году
19 августа 2013 14:46

Современные объекты для хранения сельхозпродукции появятся в Минской области в 2013 году

Четыре района Минщины завершили уборку зерновых и уже отметили Дожинки
19 августа 2013 14:45

Четыре района Минщины завершили уборку зерновых и уже отметили Дожинки