Гендиректор ОАО «Беларуськалий»: Мы не поддерживаем новую стратегию ОАО «Уралкалий»

Новости Беларуси. Расширение географии экспорта, сотрудничество со старыми партнерами и в перспективе создание собственной трейдерской сети. На «Беларуськалии» 19 августа озвучили стратегию развития.

На предприятии продолжат модернизацию. Развивать будут и новые производства, в частности разработку Петриковского месторождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларуськалий» может сотрудничать с «Уралкалием», но только не с нынешним руководством. Отношения были разворваны практически полностью по вине российского партнера. Это сегодня дало понять руководство «Беларуськалия» на пресс-конференции для журналистов. А прекращение продаж удобрений через БКК назвало необдуманным.

Валерий Кириенко, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:

ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «Белорусская калийная компания» не поддерживают, подчеркиваю, не поддерживают новую стратегию ОАО «Уралкалий» и не согласны с прогнозируемым им ценовым сценарием развития калийного рынка. Считаем, что возможность влияния ОАО «Уралкалий» на рынок существенно завышена.

Действия «Уралкалия» привели практически к заморозке мирового рынка калийных удобрений. Вместе с ним замерли и цены. Аналитики говорят: стоимость продукции в скором времени может упасть ниже 300 долларов. На «Беларуськалии» эту информацию опровергают. Мол, роль российской компании в ценообразовании сильно завышена. И определять схему «спрос-предложение» может не только она.

Расширение географии экспорта, сотрудничество со старыми партнерами и в перспективе создание собственной трейдерской сети. Такие задачи в связи с новыми условиями работы предприятия озвучили на «Беларуськалии». Причем работа над ними началась сразцу же после разрыва отношений между двумя компаниями.

Буквально накануне руководство БКК провело переговоры с трейдерами из Юго-Западной Азии. Договорились о поставках продукции. В силе сотрудничество с Катаром и Бразилией. В последней, к примеру, построят порт для отгрузки нашей экспортной продукции. Заинтересованнность южноамериканцев в белорусских удобрениях пронтяна. Страна – крупнейший экспортер кофе, сои и кукурузы.

Валерий Кириенко:

Также, как создавали тогда то, будем создавать. Дорожка протоптана. Юридические вопросы той или иной стороны известны.

Помимо прочих направлений экспорта уже в сентябре белорусский калийных гигант планирует выйти на рынок Китая. По приглашению китайской стороны.