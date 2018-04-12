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Хозяйства Витебской области приступили к севу ранних зерновых

12 апреля 2018 18:58
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Новости Беларуси. К севу ранних зерновых приступили в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хозяйства Витебской области приступили к севу ранних зерновых-1

Первыми в северном регионе на поля вышла техника Поставского и Чашникского районов. В остальных – идет подготовка почвы. Все хозяйства области обеспечены минеральными удобрениями. Готова и техника. Единственное, что сдерживает аграриев – погода.

Хозяйства Витебской области приступили к севу ранних зерновых-3

Хозяйства Витебской области приступили к севу ранних зерновых-5

Николай Шевчук, председатель Полоцкого райисполкома:
Наличие техники есть. По минеральным удобрениям на сегодняшний день обеспеченность района – 56 %. Схемы получения остальных минеральных удобрений имеются. По топливу – 200 тонн сегодня в хозяйствах на начало работ есть. 300 тонн товарного кредита на подходе.

Хозяйства Витебской области приступили к севу ранних зерновых-7

Специально созданные рабочие группы продолжают мониторинг агропромышленного комплекса страны. В их составе –представители госконтроля, прокуратуры, милиции. В Витебской области в эти дни работает председатель Комитета госконтроля. По его словам, ситуация в северном регионе в сравнении с 2017 годом улучшилась в разы. Главная проблема, которую исправлять начали уже по ходу проверок, – отсутствие кредитных ресурсов для платежеспособных, сильных хозяйств.

Хозяйства Витебской области приступили к севу ранних зерновых-9

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля:
Я сейчас буквально дам соответствующие указания, распоряжения своим службам Комитета госконтроля. Михаилу Ивановичу Русому позвоню, чтобы оперативно решили. Потому что из-за того, что они не могут кредитоваться, вы знаете, сейчас начинается массовая выборка удобрений, все в очередь становятся. И можешь попасть в эту очередь в хвосте и не получить нужного количества удобрений к тому времени, когда подоспеет погода для весеннего сева.

Хозяйства Витебской области приступили к севу ранних зерновых-11

Хозяйства Витебской области приступили к севу ранних зерновых-13

Общая площадь посевных площадей в северном регионе в 2018 году увеличена почти до восьмисот тысяч гектаров. Из них половина будет занята зерновыми культурами.

Хозяйства Витебской области приступили к севу ранних зерновых-15

# Экономика # Фотофакт # Леонид Анфимов # Посевная кампания # Николай Шевчук

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