Хозяйства Витебской области приступили к севу ранних зерновых

Новости Беларуси. К севу ранних зерновых приступили в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми в северном регионе на поля вышла техника Поставского и Чашникского районов. В остальных – идет подготовка почвы. Все хозяйства области обеспечены минеральными удобрениями. Готова и техника. Единственное, что сдерживает аграриев – погода.

Николай Шевчук, председатель Полоцкого райисполкома:

Наличие техники есть. По минеральным удобрениям на сегодняшний день обеспеченность района – 56 %. Схемы получения остальных минеральных удобрений имеются. По топливу – 200 тонн сегодня в хозяйствах на начало работ есть. 300 тонн товарного кредита на подходе.

Специально созданные рабочие группы продолжают мониторинг агропромышленного комплекса страны. В их составе –представители госконтроля, прокуратуры, милиции. В Витебской области в эти дни работает председатель Комитета госконтроля. По его словам, ситуация в северном регионе в сравнении с 2017 годом улучшилась в разы. Главная проблема, которую исправлять начали уже по ходу проверок, – отсутствие кредитных ресурсов для платежеспособных, сильных хозяйств.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля:

Я сейчас буквально дам соответствующие указания, распоряжения своим службам Комитета госконтроля. Михаилу Ивановичу Русому позвоню, чтобы оперативно решили. Потому что из-за того, что они не могут кредитоваться, вы знаете, сейчас начинается массовая выборка удобрений, все в очередь становятся. И можешь попасть в эту очередь в хвосте и не получить нужного количества удобрений к тому времени, когда подоспеет погода для весеннего сева.