В Минске увеличивается выпуск импортозамещающей продукции

Новости Беларуси. Столичные предприятия берут курс и на внутренний рынок. С начала года в Минске наблюдается тенденция к увеличению выпуска импортозамещающей продукции. Список таких товаров уже составляет 474 позиции, что на сотню больше, чем в 2015.

В этом году планируется освоить новые производства, в их числе изготовление плит, листов и пленки из пластмасс, моторных транспортных средств, преобразователей электроэнергии, стальной ленты. В этом году уже выпущено импортозамещающих товаров на сумму в 377 миллионов долларов. К концу 2016 такой показатель планируют увеличить почти в 5 раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.