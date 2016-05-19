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В Минске увеличивается выпуск импортозамещающей продукции

19 мая 2016 18:02
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Новости Беларуси. Столичные предприятия берут курс и на внутренний рынок. С начала года в Минске наблюдается тенденция к увеличению выпуска импортозамещающей продукции. Список таких товаров уже составляет 474 позиции, что на сотню больше, чем в 2015.

В этом году планируется освоить новые производства, в их числе изготовление плит, листов и пленки из пластмасс, моторных транспортных средств, преобразователей электроэнергии, стальной ленты. В этом году уже выпущено импортозамещающих товаров на сумму в 377 миллионов долларов. К концу 2016 такой показатель планируют увеличить почти в 5 раз, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области импортозамещения

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