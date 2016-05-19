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Белорусские банки снижают платежи за пользование кредитными картами

19 мая 2016 16:41
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Новости Беларуси. Вслед за ставками по займам, белорусские банки снижают платежи за пользование кредитными картами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как правило, речь идет о льготном периоде, когда клиенты могут тратить деньги и платить по пониженной ставке.

Самые выгодные предложения на рынке – первый месяц держатель практически не несет потерь, сверх того, что израсходовал. Правда, далее ставки вырастают до 36-37% в зависимости от банка.

Среди прочих приятных бонусов – бесплатная эмиссия карточек либо отсутствие комиссии за снятие наличных.

# Экономика # Экономическая рубрика

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