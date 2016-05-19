Новости экономики за 19.05.2016

Новости Беларуси. Беларусь подтвердила безупречную кредитную репутацию. Авторитетное агентство Fitch Ratings озвучило свою оценку состояния экономики нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важным фактором для экспертов стало отсутствие просроченных платежей по госдолгу. На чём ещё акцентировали свое внимание международные аналитики, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

РЕЙТИНГ СТАБИЛЬНЫЙ

Беларусь опережает сопоставимых эмитентов по уровню ВВП на душу населения. Более 5,5 тысяч долларов на человека. Такое мнение выразила директор аналитической группы Fitch Ratings, входящего в большую тройку мировых агентств по оценке состояния экономики. Эксперты также положительно оценили высокие показатели открытости торговли, внутренних сбережений и инвестиций.

КРУПНОРОГАТЫЙ ЭКСПОРТ

Белорусская говядина пришлась по вкусу китайским переработчикам. Представители одного из крупнейших импортеров мяса в азиатский регион приехали в Беларусь лично продегустировать и оценить качество говядины. Следующий этап – это получение сертификатов на поставку продукции в Поднебесную. В случае подписания договора, речь пойдет о крупных поставках от нескольких миллионов долларов.

Геннадий Курлович, директор мясокомбината:

Нас смотрят, нас изучают. Но, конечно, я думаю, второй этап - это будет посещение каких-то служб - они будут проверять наши предприятия. Посмотревши на Китай, имевший такой рынок большой, я думаю, для Беларуси это очень-очень привлекательный рынок

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

33 миллиона долларов заработала Беларусь на экспорте медуслуг в 2015-ом. За пять лет доходы от оказания врачебной помощи иностранцам выросли более чем в 3 с половиной раза. Лето-2016 поддержит тенденцию, прогнозируют эксперты. Статистика продаж подтверждает – Минск – второй по популярности и самый доступный для россиян, которые составляют львиную долю иностранных туристов, вариант отдыха и оздоровления. Сутки в столице обходятся в среднем в 45 евро, а продолжительность каникул - 5-7 дней.

НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТАМ

Вслед за ставками по займам, белорусские банки снижают платежи за пользование кредитными картами. Как правило, речь идет о льготном периоде, когда клиенты могут тратить деньги и платить по пониженной ставке. Самые выгодные предложения на рынке – первый месяц держатель практически не несет потерь, сверх того, что израсходовал.

Правда, далее ставки вырастают до 36-37% в зависимости от банка. Среди прочих приятных бонусов – бесплатная эмиссия карточек либо отсутствие комиссии за снятие наличных.

Мировые цены на нефть снова пошли вниз. Марка Brent за одну торговую сессию подешевела сразу на доллар, что не могло не отразиться на курсах валют. Доллар на белорусской бирже набрал 217 рублей и подобрался вплотную к отметке в 19 600. Официальный курс на пятницу – 19 592. Евро прибавил не так существенно, плюс 169 пунктов. По Нацбанку на последний рабочий день недели 21 992. А вот российская валюта потеряла более полутора рублей. 296,02 - итоговый курс на 20 мая.