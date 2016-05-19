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Финансирование трудовой занятости молодежи выросло в Минске в 4,5 раза

19 мая 2016 18:02
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Новости Беларуси. Финансирование трудовой занятости молодежи выросло в Минске в 4,5 раза. Сумма поддержки составляет в этом году более 9 миллиардов рублей. Особое внимание — времяпровождению школьников.

Всего планируют трудоустроить более трех тысяч учащихся и студентов. В городские службы занятости уже от желающих провести время с пользой поступило больше сотни заявок. В основном молодежь приходит сама, без родителей. В Топ-10 работ входят озеленение, отделочные работы, изготовление сувенирной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Молодежь Беларуси

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