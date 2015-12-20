Бюджет Беларуси: как формируется главный финансовый документ страны?

Новости Беларуси. Новому правительству в новом году предстоит работать с новым бюджетом, до утверждения которого остается всего один шаг. На неделе главный финансовый документ приняли в нижней и одобрили в верхней палате парламента. Но вот как распределились статьи доходов и расходов, или проще говоря, сколько заработаем и на что потратим, и кто раскладывает деньги в государственном кошельке – интересовалась корреспондент программы «Неделя» на СТВ.

В день первого чтения проекта бюджета в Палате представителей то, что документ долго обсуждался, можно было понять еще до начала заседания. Депутаты в дивном настроении, дама даже подобрала костюм в цвет обложки проекта бюджета…

Но кто-то и нервничает, словно разминаясь перед началом голосования. Когда такие решения под прицелом внимания всей страны, свой смысл можно увидеть и в том, кто как подготовился к экзамену по законотворчеству.

А вот и один из наших собеседников – Владислав Цыдик. Человеку аграрного сектора, конечно, хотелось бы, чтобы бюджетное одеяло потеплее накрывало именно сельское хозяйство. Но депутат прекрасно понимает: кошелек страны, как та же фотография: в красивой птице нет никакого смысла, если рядом не будет видно воды.

Владислав Цыдик, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по аграрной политике:

Такой документ рождается не просто для того, чтобы «галочку» поставить, а для того, чтобы документ работал.

Но чего ждут от работы документа те, кто трудятся далеко от теплых кабинетов? Отправляясь «в поля», депутат невольно доказывает, что и сам не «заболел» пафосом: несет операторский штатив и вовсе не волнуется, что коллеги на заседании однозначно прочувствуют, кто успел съездить на ферму.

Депутат объяснил барышням: чтобы бюджет, как и молоко, был с хорошим процентом жирности, доить его нужно с расчетом, что сделать глоток смогут все. И, так или иначе, дорога каждая капля. Ведь именно ее может хватить, чтобы отремонтировать клуб в конкретной деревне.

Жанна Шибко, оператор машинного доения:

Сейчас клуб запустился, молодежь мало ходит. Все больше они в город. Хотелось бы, чтобы концерты приезжали сюда. Чтобы когда выходной или после работы отдохнуть.

Кроме бесед с людьми, чтобы принять правильное решение во время голосования, депутатам помогает еще и самый неподкупный союзник – собственный практический опыт.

Владислав Цыдик:

Мы рассматривали важный закон. И там ряд таких тонкостей есть, которые юристы, допустим, не знает, но практик владеет.

Но до того как законопроект попадает к депутатам, над ним работают – порой почти по году – в кабинетах, остающихся за кадром заседаний. Здесь чистый лист и превращается в проект закона, который проверяют до последней запятой: от детальной юрэкспертизы до оценки своевременности – не устарела ли инициатива.

Светлана Чубковец, начальник конституционного и международного права Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

Для разработки законопроекта, как правило, создаются рабочие группы. Это могут быть 10, 20, 30 человек. У нас уже сформирован основной законодательный массив законов и кодексов. В большей части осуществляется именно корректировка. Как раз для того, чтобы он отвечал общественным потребностям.

Кстати, при разработке законопроекта бумаги уходит куда больше, чем на столе перед Светланой Чубковец. Изучают зарубежный опыт, анализируют обращения людей, статьи в газетах – все, чтобы депутаты нашли правильный выход.

У Светланы Дмитриевны каких-то пару часов до заседания. Но она старается выкроить время, чтобы проконсультировать молодых мам юных белорусов, для которых, в общем-то, и пишутся новые законы.

Светлана Шилова, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Первые роды были идеальными, вторые – еще лучше. Я думаю, она к нам еще придет за третьим.

По поводу третьего ребенка она еще не решила, а вот с пожеланиями касательно бюджета своей страны уже определилась. Социалка и здравоохранение для молодой мамы актуальнее некуда. Но Надежда прекрасно понимает: здесь важны не конкретные акценты, а баланс.

Надежда Аркадьева:

И социальная политика, и здравоохранение между собой связаны. Специалисты смогут прийти к нужному консенсусу и найти правильные процентные соотношения, на что больше уделить внимание, на что меньше.

Понятно, что Светлане Шиловой хотелось бы серьезного повышения зарплат медикам, но депутат к вопросу формирования бюджета подходит, на время забыв о любимой профессии. Ведь забери лекарство у одного – кому-то может и не хватить спасительной пилюли.

Светлана Шилова, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Сказать: заберите у промышленников, и отдайте нам, здравоохранения, я полагаю, неправильно. Сегодня нужно и здравоохранению, и образованию, и культуре. Мы все люди от земли, правильно? Мы понимаем все ситуации, которые происходят и в стране, и в окружающем мире. Были бы деньги – давали бы денег больше.

В будущем году на здравоохранение в бюджете заложена цифра более чем в 7,5 триллионов рублей. Рост зарплаты бюджетников – на 13%. Курс доллара – на уровне 18 700. Такую версию государственного кошелька поддержали депутаты в первом и втором чтениях, после чего главный финансовый документ отправился в Совет Республики.

Лилия Мороз, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Это не значит, что сенаторы в последний момент решают, отклонить или одобрить. Они изначально активно включаются в работу параллельно с депутатами. У нас очень ответственная, ювелирная работа. Мы должны отследить все до последней точки и последней запятой.

Позитивный настрой перед голосованием сенаторов подкрепил и министр финансов. По прогнозам, в будущем году наша страна заработает на 17 триллионов рублей больше, чем потратит. То есть у казны будет своего рода «люфт», совсем не лишний при непростой ситуации в мире, из-за которой по отдельным направлениям у Беларуси, в том числе, и проседает экспорт. Экономить, конечно, придется. Но, по словам Владимира Амарина, вовсе не за счет сфер, важных для каждого жителя страны.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Сохраняется финансирование приоритетных государственных расходов на образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения. Сохраняется тот высокий, достигнутый на сегодня уровень оказания этих услуг. Бесплатность услуг здравоохранения, образования. Вот это все присутствует.

В уже одобренном бюджете –12-процентная инфляция при пессимистичном раскладе. Цель – снизить ее до однозначной цифры. 2 триллиона на формирование семейного капитала и снижение ставки рефинансирования до уровня 21-24% годовых – немного легче станет тем, кто выплачивает кредиты. Цифры, возможно, и не фантастические, зато приближенные к реальности.

А вот будущую деноминацию в бюджет не включали. Момент это скорее технический.

Владимир Сенько, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

У всех уже было понимание того, что из этого документа больше не выжать соков. Здесь нельзя выделить один момент. Самое главное – обеспечить производство, занятость. Без производительности труда, без хорошего производства не может быть и речи о каком-то полном обеспечении социальных и экономических потребностей страны.

Документ уровня годового бюджета страны, как правило, долго обсуждается и в обществе. Мнения разные – не будем спорить. Но, наверняка, многие согласятся, что если, к примеру, на глазах разваливается памятник архитектуры, которому более пятисот лет, можно не рассчитывать лишь на госкошелек, а постараться хотя бы что-то сделать самому. Возможно, тогда и пресловутый бюджетный стакан чаще будет казаться наполовину полным