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В Минске стартовали Дни делового сотрудничества Беларуси и Италии

18 июня 2013 11:22
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Новости Беларуси. Более десятка крупных итальянских компаний ищут партнеров в Беларуси. Сегодня в Минске стартовали Дни делового сотрудничества двух стран.

Наиболее перспективные сферы взаимодействия – сельское хозяйство, информатизация и туризм. Компании заинтересованы в расширении рынка сбыта, совместных научных разработках, инвестировании в белорусскую экономику, а также многогранном сотрудничестве с нашими компаниями. Возможность выйти на итальянский рынок есть и у белорусских бизнесменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маттео Гато, уполномоченный координатор официального представительства БелТПП в Италии:
Все наши компании приехали с серьезными намерениями. Например, итальянский туроператор хочет предложить белорусам организацию туров в Италию, особенно на юг страны. Это направление развито недостаточно. А итальянцам надо более активно предлагать отдых в Беларуси. Кроме того, одна из наших основных задач - помочь белорусским компаниям закрепиться на итальянском рынке.

Андреа Моррони, директор топливной компании:
Моя компания занимается топливом. Она хорошо известна по всей Европе. Вот сейчас я приехал в Беларусь, чтобы найти здесь партнера, который поможет мне закрепиться на новом рынке. У вас очень выгодное географическое положение и серьезное отношение к бизнесу.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Италия

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