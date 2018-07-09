В Минске проходит семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси

Новости Беларуси. Крупные итальянские компании высказывают заинтересованность в развитии бизнеса в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом, в экономическом сотрудничестве между двумя государствами большую роль играет потепление отношений между Беларусью и Евросоюзом. Это отметил посол нашей страны в Италии, принимая участие в семинаре руководителей дип-представительств и консульских учреждений Беларуси. Он проходит в Академии управления при Президенте.

Александр Гурьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Итальянской Республики и на Мальте:

Если говорить о развитии белорусско-итальянских отношений, то все было очень динамично, особенно с точки зрения экономики. В этом году у нас рост в двусторонней торговле где-то 50 %. Малый и средний бизнес достаточно плотно работают в Беларуси.

Михаил Мятликов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Грузии:

На прошлой неделе произошла поставка в эксплуатацию 30 комбайнов производства «Гомсельмаш», которые сразу же были собраны нашими специалистами, были тут же отправлены на поля. Этот проект со стороны руководства Грузии был отмечен как очень успешный и положительный. Думаю, что мы и в дальнейшем продолжим поставки техники именно с обучением персонала.

Семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси проходит ежегодно. Программа учебы дипломатов охватывает максимально широкий круг тем. Запланированы деловые встречи с руководством отраслевых министерств и организаций по линии БелТПП. Будут обсуждаться вопросы продвижения продукции машиностроительного, нефтехимического, агропромышленного, деревообрабатывающего комплексов. А также фармацевтики, косметики и деятельности индустриального парка «Великий камень».