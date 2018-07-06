Новости экономики за 06.07.2018

Новости Беларуси. Белорусские комбайны выходят на поля Грузии, в Китае открывается белорусский контактный офис, а на продовольственных рынках появились первые лисички, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупная партия новых белорусских комбайнов приступила к работе на полях Грузии. Официальная церемония ввода в эксплуатацию состоялась на сельскохозяйственных угодьях в регионе Кахетия.