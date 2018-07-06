Новости экономики за 06.07.2018

Новости Беларуси. Белорусские комбайны выходят на поля Грузии, в Китае открывается белорусский контактный офис, а на продовольственных рынках появились первые лисички, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупная партия новых белорусских комбайнов приступила к работе на полях Грузии. Официальная церемония ввода в эксплуатацию состоялась на сельскохозяйственных угодьях в регионе Кахетия.
НА ПОЛЯХ ГРУЗИИ
Грузинские аграрии высоко оценили качество белорусской зерноуборочной техники. Специалисты особо подчеркивают, что по эффективности работы наши машины не уступают другим мировым брендам в данном сегменте. При этом в сотрудничестве основной акцент делается не просто на поставках техники, но и на обучении соответствующих специалистов эксплуатации и организации сервисного обслуживания.
Белорусский контактный офис для поддержки экспорта откроется в Китае
В Беларуси более 16 тысяч граждан оказывают услуги, не требующие регистрации в качестве ИП
Беларусь и Китай запустили новый маршрут железнодорожных грузоперевозок – Хуайхуа-Минск
ВЕСТИ С РЫНКА
За последние семь дней практически весь товар на продовольственных рынках подешевел. Если что-то и прибавило в цене, то незначительно. На прилавках появились лисички. Цена пока кусается – примерно 17 рублей за килограмм. Но, говорят, после дождей в лесу их много, поэтому скоро должны подешеветь. В самом разгаре сезон персиков и абрикосов, но самый, пожалуй, популярный товар вишня. Её покупают вёдрами примерно по два пятьдесят за килограмм. Черники маловато, поэтому цена на нее держится в районе шести рублей за кило. На овощных рад ах сплошное падение цен. Картошку уже можно купить по 40 копеек.