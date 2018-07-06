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Новости экономики за 06.07.2018

06 июля 2018 16:55
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Новости Беларуси. Белорусские комбайны выходят на поля Грузии, в Китае открывается белорусский контактный офис, а на продовольственных рынках появились первые лисички,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупная партия новых белорусских комбайнов приступила к работе на полях Грузии. Официальная церемония ввода в эксплуатацию состоялась на сельскохозяйственных угодьях в регионе Кахетия.

Новости экономики за 06.07.2018-1

НА ПОЛЯХ ГРУЗИИ

Грузинские аграрии высоко оценили качество белорусской зерноуборочной техники. Специалисты особо подчеркивают, что по эффективности работы наши машины не уступают другим мировым брендам в данном сегменте. При этом в сотрудничестве основной акцент делается не просто на поставках техники, но и на обучении соответствующих специалистов эксплуатации и организации сервисного обслуживания.

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Новости экономики за 06.07.2018-4

ВЕСТИ С РЫНКА

За последние семь дней практически весь товар на продовольственных рынках подешевел. Если что-то и прибавило в цене, то незначительно. На прилавках появились лисички. Цена пока кусается – примерно 17 рублей за килограмм. Но, говорят, после дождей в лесу их много, поэтому скоро должны подешеветь. В самом разгаре сезон персиков и абрикосов, но самый, пожалуй, популярный товар вишня. Её покупают вёдрами примерно по два пятьдесят за килограмм. Черники маловато, поэтому цена на нее держится в районе шести рублей за кило. На овощных рад ах сплошное падение цен. Картошку уже можно купить по 40 копеек.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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