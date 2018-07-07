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У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018»

07 июля 2018 14:21
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Новости Беларуси. Человек своего дела. В Минске отметили руководителей успешных белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди самых достойных на 22-м конкурсе и глава «Спецжелезобетона» в Лунинецком районе. Василий Басевич у руля завода 33 года. На протяжении всего этого времени предприятие увеличивает экспорт и развивается.   

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -1

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -3

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -5

В этих стенах выражение «дело – труба» приобретает совершенно иной, положительный смысл. «Спецжелезобетон» производит почти 80 % белорусских труб – один из крупнейших игроков на рынке СНГ. Помимо этого, завод заполняет и новые ниши. Его мощности сегодня позволяют выпускать шпалы, тротуарную плитку и бордюры. В линейке сегодня больше 200 изделий.

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -8

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -10

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -12

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -14

Василий Басевич, директор ОАО «Спецжелезобетон»:
Поставлена такая задача главой государства, что на земле должен быть порядок. На эту востребованность мы сегодня успешно работаем на южной части нашей республики – от Гомеля до Бреста.

Треть всей продукции идет на экспорт. За 2017 год продано 300 тысяч тонн железобетонных изделий. Среди покупателей – Россия, Казахстан, страны Прибалтики, Азербайджан. В послужном списке и целый ряд особо статусных объектов. А это признак качества и доверия. Следы белорусского железобетона сегодня можно найти даже на другом конце земного шара.

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -17

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -19

Геннадий Резанович, специалист по маркетингу ОАО «Спецжелезобетон»:
Из значимых объектов мы поставляли железобетонные трубы на остров Котельный в Северном Ледовитом океане, где основным критерием была не столько цена, сколько качество и сроки поставки.

А еще космодром «Плесецк», аэропорты Москвы, Воронежа, Ростова и Кишинева – и это далеко не полный список.  

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -22

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -24

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -26

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -28

Успехи предприятия неразрывно связаны с именем Василия Басевича. Это он руководил строительством завода еще в конце 70-х, не покинул его в сложные времена перестройки. Сегодня он же во главе коллектива, которому есть чем гордиться.

Василий Басевич:
Мы увеличили объемы производства, по сравнению с проектной мощностью предприятия, в 2,5 раза. При этом численность сократилась в два раза.

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -31

О правильности выбранного пути говорит и целая коллекция наград. На конкурсе «Человек своего дела-2018» отметили самых достойных на белорусском рынке. Василия Басевича – в номинации «За устойчивое многолетнее развитие в сфере промышленности». И это лучшая оценка 33 годам плодотворного труда.

У руля завода 33 года. Директор «Спецжелезобетона» стал лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018» -34

# Реклама # Экономика # Василий Басевич # Геннадий Резанович # Фотофакт

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