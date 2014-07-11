В Минске проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств Беларуси и консульских учреждений

Новости Беларуси. Посол — это не только представитель страны, её лицо, но и своего рода министр экономики. Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами активно развивается. И те потребности, которые есть в странах Южной Африки, полностью совпадают с белорусскими возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тесные дружеские контакты в различных сферах, в том числе и в экономической, сложились у Беларуси и с Кубой. Вот уже больше двух десятков лет эта страна является важным торговым партнёром нашей республики в Латинской Америке. Основу белорусских поставок на Кубу составляет промышленная продукция.

Заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими предприятиями и в Поднебесной. Активизация отношений с Китаем началась в 2005-м. Первоначально в сфере экспорта-импорта товаров, а в последующем были созданы и совместные предприятия. А в 2012-м начато создание Китайско-Белорусского индустриального парка.