Беларусь расширяет поставки карьерных самосвалов и тракторов в ЮАР

Новости Беларуси. Полдюжины дипломатов со всего мира сверяют часы. В столице проходит ежегодный семинар руководителей дипломатических представительств Беларуси и консульских учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мастер-классы, лекции и круглые столы. Темы для общения самые разные - от политики и экономики до культуры и спорта. Так, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в ЮАР отметил, что торгово-экономическое сотрудничество между странами активно развивается.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в ЮАР, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Ангола, Республике Мозамбик, Республике Намибия и Республике Зимбабве по совместительству:

Удалось наладить канал по нашим крупнотоннажным карьерным самосвалам БелАЗ. Практически за один-два года мы поставили туда больше, чем за всю историю наших двусторонних отношений между Беларусью и ЮАР. Сейчас активно выстраивается такой же сбытовой канал по нашей тракторной технике. В этом году 6-7 наших тракторов придет на этот рынок и, я думаю, если так пойдет и дальше, то можно рассчитывать на довольно большие объемы поставок тракторной техники в ЮАР.