Многофункциональный беспилотный комплекс, новейшее радиосвязное оборудование и система автоуправления презентованы на выставке «MILEX-2014»

Новости Беларуси. Военные новшества в мирной жизни. VII Международная выставка «MILEX-2014» продолжает удивлять посетителей новинками белорусской военной техники.

Многофункциональный беспилотный комплекс, новейшее радиосвязное оборудование и система автоматического управления – все это презентовали 10 июля.

Познакомиться с системой, которая полностью обеспечивает автоматический взлет, полет по маршруту и посадку тяжелой техники, белорусы смогут впервые.

Используется разработка преимущественно в мирной жизни: это и картография, и изучение труднодоступных территорий, и перевозка грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Тыцык, директор научно-промышленного предприятия:

Оборудование, которое здесь, – сервопривода с обратной связью, специально сконструированные для тяжелых беспилотников, чуть поменьше, которые идут на другие органы управления (двигателем и так далее), сами системы управления дублированные. Летательными аппаратами с этим оборудованием могут быть транспортный самолет для доставки топлива, каких-то грузов, вертолеты. Он может взять на себя больше нагрузки, он стоит дешевле.