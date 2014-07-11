Белорусские банки не хотят покупать у граждан украинскую гривну

Новости Беларуси. Нацбанк Беларуси разрешил банкам не покупать у граждан украинскую гривну. Как пояснили в ведомстве, с такой просьбой к главному финансовому регулятору обратились сами банки. Это связано с крайне сложной политической ситуацией в Украине и серьезными проблем в финансовой сфере.

Предсказать темпы снижения курса гривны невозможно даже на среднесрочную перспективу. Кроме того, украинцы весьма активно скупали белорусские рубли, иностранную валюту и товары. Поэтому в пограничных районах Беларуси оказывались излишки быстро девальвирующейся гривны. С начала года она обесценилась на 46%.

Теперь банки будут только продавать остатки гривны, ведь между странами по-прежнему имеется серьезный товарооборот, взаимные поездки, в том числе на отдых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время, в Нацбанке отметили, что мера носит рекомендательный характер, поэтому банки в праве самостоятельно принимать решения по сделкам с гривной.