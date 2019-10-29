В Минске открывается форум «Беларусь мясная»

Новости Беларуси. Свыше 400 участников не только из нашей страны, но и из ближнего и дальнего зарубежья примут участие в работе Международного экспортного форума «Беларусь мясная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 октября он открывается в Минске, и с каждым годом форум приобретает всё большее значение как бизнес-площадка, где зарождаются деловые контакты. Нынешний год также не станет исключением.

Лидеры белорусского мясного рынка и именитые эксперты форума обсудят глобальные тренды мясной индустрии, её угрозы и возможности.