Шоколад с белорусской пропиской. За что покупатели любят «Президент Эксклюзив»?

Новости Беларуси. За шоколадом «Президент Эксклюзив» закрепилось международное признание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Москве золотой медалью и дипломом лауреата отметили труд наших кондитеров. Эта же продукция фабрики «Коммунарка» получила высокие оценки и на 7-й Международной объединенной выставке пищевой промышленности в Казахстане.

Кристина Федорович, СТВ:

Именно здесь и рождаются те самые шоколадные плитки с белорусским орнаментом, которые покоряют мир. Причем очень уверенными шагами. Горький шоколад без сахара поступил в продажу минувшим летом, однако уже во всю собирает награды на престижных продовольственных выставках.

Проект не просто удался – пошел «на ура». Дабы не быть голословными, вот, пожалуйста, новости из раздела «сладких». Москва, выставка «Продэкспо» – плюс в копилку наград.

Сразу и золотая медаль, и диплом лауреата. Идем дальше: выставка пищевой промышленности в Казахстане. И снова в яблочко – самые высокие оценки международного жюри. В активе Гран-при «За качество и уникальность» и звание «Лучший продукт года».

Ольга Царёва, заместитель генерального директора по качеству кондитерской фабрики:

Мы завоевали 16 золотых медалей. Жюри очень понравились потребительские качества нашего шоколада и, конечно же, вкус. Секрет успеха в том, что мы очень любим свою профессию, любим наших покупателей и хотим их удивлять и дальше.

100-граммовые плитки шоколада только и успевают штамповать. Планировали выпускать полтонны в день, в одну смену. А по факту оборудование занято круглосуточно.

Татьяна Пармон, начальник отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики:

С момента выпуска шоколада «Президент Эксклюзив» предприятие произвело более 80 тонн готовой продукции. Шоколад «Президент Эксклюзив» мы поставляем в страны бывшего СССР, ведутся переговоры по поставке в страны дальнего зарубежья.

Отойдем от официальных регалий. Любить сладкое и при этом следить за фигурой. Несовместимое все-таки совместимо. Шоколад с белорусской пропиской явно эти пункты закрывает. Чтобы узнать мнение с пылу с жару далеко идти не пришлось. Как раз под боком фирменный магазин. Терпкий с кислинкой, фруктовый и утонченный вкус – на витрине в полном ассортименте.