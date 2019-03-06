Новый логистический маршрут свяжет Беларусь и Румынию

Новости Беларуси. Первый контейнерный поезд с продукцией деревообработки отправился со станции «Ганцевичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовой состав в южном направлении будет курсировать каждую неделю. В составе больше 120 контейнеров со щепой. Раньше продукцию на экспорт отправляли в полувагонах. Путь к заказчику был долгим и неудобным. Сейчас время доставки белорусской щепы в Румынию займёт всего 39 часов. Амбициозный проект реализуется благодаря украинским и словенским партнерам.

Игорь Шилов, первый заместитель начальника Белорусской железной дороги:

В прошлом году мы запустили совместно с Латвийской железной дорогой очень успешный проект. Прошло свыше 600 поездов Минск-Рига-Минск. И этот проект Минск-Румыния является логическим продолжением, который даёт бизнесу возможность перемещать свои товары.