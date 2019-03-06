900 километров за 39 часов. Перспективы нового логистического маршрута Беларусь – Румыния

Новости Беларуси. Новый логистический маршрут свяжет Беларусь и Румынию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый контейнерный поезд отправился со станции Ганцевичи. Теперь такие экспортные поставки по железной дороге будут регулярными. Продукцию деревообработки планируют отправлять в Румынию четыре раза в месяц.

Этот доверху груженый состав можно считать первопроходцем. Еще не так давно щепу, пиломатериалы и круглый лес из Беларуси в Румынию перевозили по-старинке: в прицепных полувагонах. Логистическая схема работала, но была уж очень громоздкой. Пока не появилась альтернатива, удобная для всех.

Сергей Матюлин, заместитель директора предприятия по реализации лесопродукции:

Проблема лесоперевозки – это основная проблема, которая не позволяла нам работать более плотно. Но думаю, что этот проект позволит нам эту проблему сократить до минимума.

Новый проект – это регулярный контейнерный поезд. Курсировать в сторону Румынии транзитом через Украину он будет каждую неделю. В тридцати вагонах – щепа из десятка белорусских лесхозов.

Петр Бутрим, СТВ:

Самое главное преимущество маршрута по железной дороге – это максимальной короткий срок доставки груза. Этот состав прибудет на север Румынии уже через 39 часов. А значит, сэкономит время и сбережет нервы заказчика.

В конечной точке, на румынском заводе, один такой контейнер щепы разгрузят всего за три минуты. На весь состав – несколько часов. Выгода такой скорости и мобильности очевидна. Похожий логистический проект несколько лет назад был запущен совместно с Латвийской железной дорогой. Успешно. На очереди – южное направление.

Сергей Янчевский, первый заместитель генерального директора транспортно-логистического предприятия:

Что позволит существенно увеличить объемы вывоза белорусской экспортной продукции за границу. Сейчас очень плотно работаем с нашими партнерами по организации контейнерного поезда Минск– Баку, в составе которого также будет лесопродукция.

С виду обычный состав, но по своей сути это мост для торговли между странами. Товарооборот Беларуси и Румынии сегодня измеряется десятками миллионов долларов.