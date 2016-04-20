В Минске объявлен очередной конкурс инвестиционных проектов на господдержку

Новости Беларуси. В Минске объявлен третий в этом году конкурс инвестиционных проектов на государственную поддержку. Его победитель получит право на частичную компенсацию процентов по банковским кредитам.

Субъекты малого бизнеса претендуют на финансовую помощь при определенном условии. Проекты должны быть направлены на производство экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий. Но главный и обязательный критерий — создание новых рабочих мест.

Подать свою заявку начинающие предприниматели могут до 15-го мая в комитет экономики. А более подробную информацию можно почерпнуть на сайте Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Кравченко, первый заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:

Основное условие номинантов – работа без убытков. Должен быть положительный финансовый результат. Необходимое условие – создание рабочих мест, а также мы отдавали предпочтение тем проектам, которые направлены на экспорт или на импортозамещение.