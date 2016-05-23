Новости Беларуси. В Минске назвали имена крупнейших налогоплательщиков. В топ-10 — газовые и нефтяные гиганты, энергетики, мобильные операторы. По словам специалистов, именно они формируют треть налоговых консолидированных доходов. Так, с начала года эти компании пополнили городской бюджет больше чем на 14 триллионов рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Соболевский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

Экономика города Минска представлена 322 тысячами плательщиков, в том числе и физические лица. В городе Минске порядка 38 крупных плательщиков. За 4 месяца текущего года темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил порядка 105%.