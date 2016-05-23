Новости экономики за 23.05.2016

Новости Беларуси. Отдохнуть или заработать? В Беларуси в ближайшее время собираются трудоустроить 23,5 тысячи подростков и молодых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЗАРПЛАТА ЗА КАНИКУЛЫ

Вакансий действительно много: ребятам предлагают заниматься благоустройством территорий, ремонтом школьной мебели, реставрацией книжного фонда библиотек, пошивом постельного белья и мягких игрушек. Напомню, трудовой договор с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет может быть заключен только с письменного согласия одного из родителей. Всего на временное трудоустройство учащейся молодежи выделено 45,5 миллиардов рублей.

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ

Валютные вклады становятся все менее выгодными. Средняя ставка по депозитам на срок до одного года упала почти на пункт. И теперь составляет 2,7%. Вклады на срок свыше 12-ти месяцев тоже потеряли в доходности, но на 0,8%. Это говорит о том, что белорусы сейчас все больше предпочитают открывать валютные депозиты на короткие сроки. Такая же ситуация наблюдается и с рублевыми вкладами.

СТРАТЕГИЯ БИЗНЕСА

В каких условиях будет работать малый и средний бизнес? Стратегию до 2030-го года разрабатывает министерство экономики. В ряду экспертов — представители различных министерств, ведомств, бизнес-сообществ и Международной финансовой корпорации в Беларуси. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства должна обеспечить благоприятную почву для ведения бизнеса — отмечают чиновники.

Петр Арушаньянц, директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

Она будет включать в себя такую общую триаду: это базовые условия, то есть, условия по совершенствованию деловой среды. Второе - это приоритеты развития бизнеса. И, конечно же, данные на верхнем уровне - конкретные методы, точечная поддержка предпринимательства

ПРОДАНО!

Практика электронных торгов в Беларуси набирает обороты. Старинную усадьбу в Миорском районе продали через Интернет за 13 миллионов 600 тысяч рублей. Это были первые электронные торги недвижимостью в Витебском регионе. Усадьбу выставляли за одну базовую величину. И в итоге цена продажи превысила начальную в 65 раз. Новый владелец обязуется организовать предпринимательскую деятельность и, при необходимости, отреставрировать памятник архитектуры.

На валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги. Белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,05%. Курс доллара вырос на 72 рубля, евро — на 104. Российский рубль стал значительно дешевле.