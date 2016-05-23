Форум регионов в Минске соберёт ведущих производителей Беларуси и России

Новости Беларуси. В Минске завершается подготовка к форуму регионов Беларуси и России, в котором примут участие ведущие производители двух стран. Масштабная экспозиция экономического и экспортного потенциала стартует в начале июня. Центральной темой встречи станет социально-гуманитарное сотрудничество на региональном уровне. Планируется, что делегаты обсудят вопросы здравоохранения, молодежной политики, социальной защиты, а также пополнят портфель соглашений и контрактов в этих сферах. В это же время на территории аэропорта Минск-1 пройдёт сельскохозяйственная выставка «БелАгро».

Анатолий Русецкий, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Там будут принимать участие наши предприятия, россияне и, конечно, эту выставку будут посещать, в том числе, и участники форума. Конечно, будут подписываться и контракты. Надеемся, что их будет не меньше, чем в Сочи, а больше.

Такая презентация возможностей регионов Беларуси и России проводится уже в третий раз. Предыдущий форум, который проходил в Сочи, был посвящен промышленности, в нем приняло участие более 300 представителей этой отрасли. По итогам форума заключены контракты на более чем 250 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.