Мелкорозничная торговля в Минске: более 2 тысяч объектов установили по всей столице

Новости Беларуси. Около двух тысяч объектов мелкорозничной торговли дополнительно установили в столице с началом теплого сезона. Их обустроили повсеместно: на центральных проспектах, в парках, скверах, Верхнем городе, в зонах отдыха и каждом жилом микрорайоне.

Организаторы обещают порадовать минчан и гостей столицы фестивалями французской, итальянской и белорусской кухни. Особым спросом в этом году пользуются передвижные автокафе, тележки, специально приспособленные велосипеды. Вместе с тем, во время сезонной торговли повышены и требования к реализации продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.