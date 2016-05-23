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Мелкорозничная торговля в Минске: более 2 тысяч объектов установили по всей столице

23 мая 2016 17:38
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Новости Беларуси. Около двух тысяч объектов мелкорозничной торговли дополнительно установили в столице с началом теплого сезона. Их обустроили повсеместно: на центральных проспектах, в парках, скверах, Верхнем городе, в зонах отдыха и каждом жилом микрорайоне.

Организаторы обещают порадовать минчан и гостей столицы фестивалями французской, итальянской и белорусской кухни. Особым спросом в этом году пользуются передвижные автокафе, тележки, специально приспособленные велосипеды. Вместе с тем, во время сезонной торговли повышены и требования к реализации продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# Экономика # Торговля в Беларуси

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