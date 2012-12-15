В Минске наконец-то открылся универсам «Столичный» возле ЦУМа

Новости Минска. Один из крупнейших столичных универмагов открылся в Минске после двух лет реконструкции. Его торговые площади увеличились до 1200 квадратных метров. Гастроном, детское кафе, ресторан-бистро, бар – главные составляющие «новичка».

На полках магазина, оформленного в стиле шестидесятых, собрана продукция лишь отечественных производителей. Обещают в новом магазине и частые дегустации.

К слову, в планах Мингорисполкома на 2013 год - открытие в столице 90 тысяч квадратных метров торговых площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Открытие этого объекта – это подарок минчанам к Новому году, к Рождеству. Реконструкция продолжалась около двух лет, общая площадь магазина составляет 2 тысячи метров, торговая – 1200. Здесь планируется создать 200 рабочих мест, товарооборот мы здесь планируем около 6 миллиардов. Перспектива на следующий год – открытие магазинов в шаговой доступности, мы планируем порядка 300 таких объектов открыть. Предметом особого внимания - открытия магазинов в новостройках.