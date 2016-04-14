Губернатор Ивановской области посетит Минский тракторный завод и концерн «Беллегпром»

Новости Беларуси. Беларусь продолжает налаживать тесное сотрудничество с российскими регионами. 14 апреля с официальным визитом нашу страну посетит губернатор Ивановской области.

Акцент во время переговоров будет сделан на торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие. По этим позициям ожидается, что будет подписан план мероприятий по развитию на два года. Кроме того, планируется посещение делегацией из Ивановской области тракторного завода и концерна «Беллегпром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.