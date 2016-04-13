Новости экономики за 13.04.2016

Новости Беларуси. Кассы самообслуживания могут появиться в белорусских магазинах в ближайшем будущем, – уверены в Минторге. В чем выгода для торговли и покупателей, узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ. Насколько серьезны такие намерения?

Свободная касса

Действительно, магазины и супермаркеты сейчас активно интересуются таким вариантом развития сервиса, который еще в 2000-ых приобрел огромную популярность в Европе. 7 лет назад возможность совершать покупки без участия кассира была внедрена и в России. Технология выгодна торговле. Окупаемость такого оборудования меньше 2-х лет.

Эдвард Матулис, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Этот кассовый аппарат для самообслуживания стоит, как 5 обычных кассовых аппаратов. Когда они будут стоить дешевле, естественно, они будут появляться в магазине. Или если стоимость труда кассиров, которые работают на обычных аппаратах, окажется дороже, чем 1 – 2 кассовых аппарата для самообслуживания, то, естественно, бизнес выберет этот новый, современный аппарат.

Новый пятак

Монета достоинством в 5 евро завтра поступит в оборот. На презентации в Мюнхене объявили о беспрецедентной системе защиты от подделки. В ее основе — синее полимерное кольцо вокруг сердцевины. Вот такой ответ европейских финансистов на увеличение числа фальшивых монет в Старом Свете.

В прошлом году только в Баварии треть изъятых поддельных денег составили именно монеты. Первая партия «европятаков» будет внушительная – 2 миллиона экземпляров.

Рубли растут

Российский рубль побил очередной максимум и перешагнул рубеж в 300 белорусских. Эксперты связывают это с ростом цен на эталонную марку нефти Brent.

Тенденция в том числе хороша и для белорусского финансового сектора. Тесно связанные валюты двух стран в последние дни стабильно укрепляются к доллару и евро.

Также по итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар стал дешевле на 15 рублей, евро — сразу на 170. Курс европейской валюты на завтра — 22 536 рублей.

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