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Контроль за интернет-торговлей в СНГ усиливают

14 апреля 2016 10:44
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Новости Беларуси. Таможенные службы стран СНГ договорились о создании специального подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере интернет-торговли.

На сегодняшний день уже ведётся активная совместная работа по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия. Успешно  реализуется программа по защите экономических интересов государств-участников содружества. Только за прошлый год было изъято более 200 тонн наркотиков и психотропных веществ, более 30 тысяч единиц оружия. В бюджеты стран доначислено десятки миллионов долларов.

На сегодня главная задача – наладить масштабный информационный обмен между службами и совместными усилиями противостоять контрабандным поставкам в наши страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Давыдов, руководитель Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб государств-участников СНГ (Россия):
Мы создали сегодня рабочую группу по противодействию правонарушений и преступлений в области интернет-торговли. Её задачи будут гораздо шире, чем просто борьба с экономическими правонарушениями на канале интернет-торговли. Также она будет заниматься противодействием, например, контрабанде наркотиков  на почтовом канале.

# Экономика # Интернет-магазины # Руслан Давыдов

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