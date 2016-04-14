Контроль за интернет-торговлей в СНГ усиливают

Новости Беларуси. Таможенные службы стран СНГ договорились о создании специального подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере интернет-торговли.

На сегодняшний день уже ведётся активная совместная работа по борьбе с контрабандой наркотиков и оружия. Успешно реализуется программа по защите экономических интересов государств-участников содружества. Только за прошлый год было изъято более 200 тонн наркотиков и психотропных веществ, более 30 тысяч единиц оружия. В бюджеты стран доначислено десятки миллионов долларов.

На сегодня главная задача – наладить масштабный информационный обмен между службами и совместными усилиями противостоять контрабандным поставкам в наши страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Давыдов, руководитель Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб государств-участников СНГ (Россия):

Мы создали сегодня рабочую группу по противодействию правонарушений и преступлений в области интернет-торговли. Её задачи будут гораздо шире, чем просто борьба с экономическими правонарушениями на канале интернет-торговли. Также она будет заниматься противодействием, например, контрабанде наркотиков на почтовом канале.