Новости экономики за 09.03.2016

Новости Беларуси. Белорусские банки переходят на дистанционное обслуживание клиентов. Финансисты обещают максимально упростить работу в сфере безналичных расчетов. Один из шагов переход на бесконтактные карточки. В чем их преимущество и особенности?

Без контакта

Нацбанк инициирует выпуск бесконтактных карточек. Получить таковую можно уже сегодня в банках бесплатно. Она удобно тем, что для проведения оплаты достаточно поднести карту к считывающему прибору вместо того, чтобы вставлять в терминал или инфокиоск, и ввести код. В результате за неделю активный пользователь может сэкономить не менее получаса времени. К слову, 9 из 10 банкоматов будут принимать такие карты уже в конце 2020 года.

Национальный форекс-центр

В Беларуси появился национальный форекс-центр. Эти функции передали Белорусской валютно-фондовой бирже. Помимо осуществления сделок и контроля над ними, центр будет выступать гарантом клиентов зарегистрированных в стране форекс-компаний. Последние для этих целей обязаны внести в гарантийный фонд национального форекс-центра взнос в размере не менее 55 тысяч долларов.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Шаг, который в первую очередь направлен на то, чтобы привести деятельность форекс-компаний, работающих на территории Республики Беларусь, в белорусское правовое поле. Потому что до настоящего момента их деятельность белорусским законодательством практически не регулировалась.

Наши на Foodtex

Япония готова сотрудничать с Беларусью в области сельхозпроизводства и технологий. Об этом сегодня заявили в корпорации сельского хозяйства и животноводства этой страны.

Отмечу, в Токио сейчас проходит международная выставка продуктов питания и напитков. Беларусь в ней участвует впервые и представлена двумя десятками организаций. Аграрии привезли в Токио мясо и молоко, картофель, злаковые и популярные на востоке продукты диетического питания. Потребители уже по достоинству оценили наши сыры и сухое молоко.

Леонид Маринич, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Очень хорошие отзывы японских бизнесменов. И они удивляются, почему до сих пор данной продукции нет у них на рынках.

Купляюць беларускае

Белорусы переоделись в отечественные бренды. Импорт одежды и обуви за минувший год сократился практически на треть. А вот местных товаров только субъектам малого бизнеса поставлено на 300 миллиардов рублей. Спрос на белорусские бренды определяет и свежий подход самих производителей – теперь при создании новых коллекций они советуются с теми, кто продает их товар и знает вкусы покупателей.

Николай Рогожник, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Наши предприятия сегодня имеют программы по снижению себестоимости выпускаемой продукции за счет экономии и что касается закупки сырья и материалов.

Do you speak English

Белорусы готовы платить за курсы английского и компьютерной грамотности. Таковы результаты исследования ассоциации дополнительного образования. Сколько же стоит изучить язык Шекспира?

Дешевле всего обойдутся онлайн-уроки. Их стоимость за 4 месяца, либо стандартный семестр, составит около полутора миллионов, однако и гарантии, что вы заговорите, никто не даст.

Если пойти на вечерние курсы в профильный вуз, то за аналогичный период заплатите от 2,5 до 3 миллионов.

Частные языковые школы стоят дороже - в среднем от 4,5 до 6 миллионов.

Индивидуальные занятия с репетитором самые дорогие и наиболее эффективные – от 10 миллионов за семестр.

По итогам февраля белорусы сдали валюты больше, чем купили на без малого 150 миллионов долларов. А вот на торгах сегодня белорусский рубль укрепился к корзине валют. К американскому доллару он сдал, остановившись в шаге от 21 тысячи. Аналогичная динамика по евро - плюс 22 рубля сегодня. А вот российский рубль потерял набранное за предыдущую неделю. В итоге за него давали менее 290 белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.