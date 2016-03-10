Новости экономики за 10.03.2016

Новости Беларуси. Главную тему дня продолжим в экономическом блоке. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ сегодня изучил размер социальной поддержки белорусских пенсионеров и их коллег в других странах Содружества и не только. Что же получилось?

Пенсионные выплаты

Белорусские пенсионеры получают больше соседей с Востока. Размер средней пенсии в Беларуси сегодня на уровне 140 долларов, россиянам и казахам выплачивают по 110, украинцы получают порядка 90-та. В Грузии размер социальной выплаты – 70 долларов.

В свободной зоне

«Великий камень» включили во Всемирную организацию свободных зон. Международная ассоциация объединяет наиболее перспективные площадки и работает над продвижением проектов, которые на них создаются. Белорусско-китайский индустриальный парк интересен странам-участницам своим географическим расположением и масштабом резидентов, которые будут размещаться в «Великом камне».

Самир Амруни, исполнительный директор Всемирной организации свободных зон:

У нас есть инвесторы из 60-ти стран, с которыми мы поделимся информацией о белорусской свободной экономической зоне. Они должны узнать о вашем проекте.

Маскарад

Самая крупная социальная сеть в мире покупает белорусское приложение. Сумма сделки не разглашается. Разработка отечественных программистов набрала огромную популярность и вошла в тройку наиболее скачиваемых программ. Вскоре приложение с «живыми» масками будет интегрировано в социальную сеть и останется бесплатным.

Слишком много магазинов

В Минске рекордный прирост торговых площадей. В этом году запланировано открытие более 450-ти тысяч новых квадратных метров. Таким образом, по числу квадратов на тысячу человек мы уже опережаем Киев, Москву, Петербург, но пока отстаем от западных соседей – Вильнюса и Риги. Рост предложения сказался на стоимости. За год цены аренды упали в среднем на 40%.

Дмитрий Дробышев, ведущий специалист по коммерческой недвижимости агентства недвижимости:

Если говорить о Минске, то рынок перенасыщен, но есть региональные города, с которыми мы начинаем плотно сотрудничать по заселению туда арендаторов мировых сетей. Это основное направление, которое будет популярным в ближайшее время.

Курсовой реверанс

Разворот на рынке валют. В России впервые с начала года евро в ходе торгов опустился ниже 77 рублей, а по итогу составил чуть менее 78-ми, доллар последовал его примеру.

Анна Кокорева, финансовый аналитик (Россия):

Укрепление российского рубля связано с последним ростом цен на нефть. Которая, в свою очередь, вызвана предстоящей встречей стран-экспортеров нефти.

В Беларуси торги сегодня прошли с положительной динамикой по доллару и евро. К американской валюте белорусский рубль прибавил сразу 147 пунктов. Курс продажи в коммерческих банках впервые с середины января опустился ниже 21 тысячи. Евро потерял 179 пунктов и теперь стоит менее 23 тысяч. А вот российский рубль укрепился, подорожав сразу более чем на 3 рубля белорусских.

Американец действительно теряет вес. Возможно, поэтому белорусы в феврале продали банкам полмиллиарда долларов, что на треть больше, чем в январе.