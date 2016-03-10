МИД: 2015 год прошел под знаком наращивания контактов с ведущими экономиками Азии

Новости Беларуси. Использование возможностей на западном направлении, стратегического задела на восточном и потенциала рынков дальней дуги — именно это поможет нарастить наш экспортный потенциал. Итоги работы органов дипломатической службы за прошлый год подвели 10 марта в Министерстве иностранных дел.

К обсуждению приглашены представители правительства, руководители крупных отечественных предприятий, дипломаты. Сейчас главная задача — привлечение иностранных инвестиций в белорусскую экономику и наращивание экспорта. Ведь по итогам прошлого года он снизился. В первую очередь из-за того, что просели традиционные рынки.

Как отметили на коллегии МИД, нарастить объемы внешней торговли помогут контакты не только с давними партнерами, но и с новыми. И в этом отношении 2015 год стал по-настоящему результативным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

2015 год прошел под знаком наращивания наших контактов с ведущими экономиками Азии, чему способствовали взаимные визиты на высшем и высоком уровнях с Китаем, Индией, Пакистаном, Вьетнамом. Диверсификация экспорта в соотношении 1/3-1/3-1/3 по рынкам ЕС, ЕАЭС и иных стран, включая дальнюю дугу, — это амбициозная, но жизненно необходимая цель, поставленная Президентом перед нами.