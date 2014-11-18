18 ноября в Минске открылся IV Международный форум предпринимательства

Новости Беларуси. Инновации ускорят экономический рост Беларуси. Такое мнение высказал 18 ноября министр экономики нашей страны на открытии четвертого Международного форума предпринимательства. По словам Николая Снопкова, важная задача как правительства, так и экономического ведомства — создать среду, которая будет использовать, прежде всего, предприимчивость и инициативность. Один из значительных шагов в этом направлении — принятие соответствующих указов.

К слову, форум проходит в рамках международной недели предпринимательства. Одновременно с Беларусью подобные встречи проходят в 140 странах мира. Неделя предоставляет возможность для обмена опытом между зарубежными и белорусскими партнерами. Всего в нашу страну прибыли предприниматели из 30 стран мира.

Владимир Карягин, председатель Минского столичного Союза предпринимателей и работодателей:

Уже сегодня достигнут тот рубеж, когда большинство созданных в Беларуси компаний, в том числе совместных предприятий, строят свои планы, имея стратегические перспективы. Не только рассматривая внутренний рынок, но и развивающийся рынок ЕвраАзЭС, европейский рынок и иные мировые рынки. Бизнес хочет развиваться, ему необходима иная ресурсная база, производственные площадки, внешнее финансирование и еще лучший деловой климат.

Брюс Бакнелл, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Республике Беларусь:

У вас преимущество — называется IT-сектор, это как знак, что здесь есть сектор, самый главный сектор для будущего страны. Это очень важно.