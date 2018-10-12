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В магазинах станет больше белорусских яблок

12 октября 2018 13:55
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Новости Беларуси. Белорусских яблок на прилавках магазинов станет вдвое больше. Советующие постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли вступит в силу уже 13 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В магазинах станет больше белорусских яблок-1

На прилавках магазинах должно быть минимум два вида яблок, в универсамах – до шести сортов.

В магазинах станет больше белорусских яблок-4

Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси:
По окончанию сезона количество наименований яблок будет уменьшено. На сегодня продолжается активная работа местных органов власти по закладке плодоовощной продукции, в том числе яблок поздних сортов, в стабилизационные фонды. У нас яблоки качественные.

В магазинах станет больше белорусских яблок-7

Такие меры позволят увеличить ассортимент и насытить потребительский рынок продукцией отечественного производства.

# Белорусские фрукты # Экономика # Виолетта Брезовская # Фотофакт

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