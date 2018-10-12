В магазинах станет больше белорусских яблок

Новости Беларуси. Белорусских яблок на прилавках магазинов станет вдвое больше. Советующие постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли вступит в силу уже 13 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прилавках магазинах должно быть минимум два вида яблок, в универсамах – до шести сортов.

Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Беларуси:

По окончанию сезона количество наименований яблок будет уменьшено. На сегодня продолжается активная работа местных органов власти по закладке плодоовощной продукции, в том числе яблок поздних сортов, в стабилизационные фонды. У нас яблоки качественные.