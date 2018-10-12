Новости Беларуси. Евразийский банк развития предоставил Беларуси шестой транш кредита из Фонда стабилизации и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Евразийский банк развития предоставил Беларуси шестой транш кредита из Фонда стабилизации и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это 200 миллионов долларов. С учетом предыдущих перечислений в страну уже поступили миллиард восемьсот тысяч из общей суммы кредита.
Евразийский банк развития – учрежден Россией и Казахстаном. Помимо этих стран в него входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Эта финансовая организация создана для развития и поддержки рыночной экономики государств-участников.