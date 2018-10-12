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Евразийский банк развития предоставил Беларуси шестой транш кредита

12 октября 2018 08:34
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Новости Беларуси. Евразийский банк развития предоставил Беларуси шестой транш кредита из Фонда стабилизации и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Евразийский банк развития предоставил Беларуси шестой транш кредита-1

Это 200 миллионов долларов. С учетом предыдущих перечислений в страну уже поступили миллиард восемьсот тысяч из общей суммы кредита.

Евразийский банк развития предоставил Беларуси шестой транш кредита-4

Евразийский банк развития – учрежден Россией и Казахстаном. Помимо этих стран в него входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Эта финансовая организация создана для развития и поддержки рыночной экономики государств-участников.

Евразийский банк развития предоставил Беларуси шестой транш кредита-7

# Кредиты Беларуси # Экономика # Фотофакт

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