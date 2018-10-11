Игорь Ляшенко: Беларуси и Украине необходимо двигаться в сторону полной отмены барьеров в торговле

Новости Беларуси. Совместный товарооборот в 8 миллиардов долларов – такую цель перед собой ставят Беларусь и Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 октября в Гомеле обсудили дорожную карту, которая должна привести к значительному росту торгово-экономического взаимодействия. Пути развития партнерских отношений здесь искали участники межправительственной комиссии. К слову, по итогам 8 месяцев 2018 года товарооборот вырос на 20 % и составил более 3,5 миллиардов долларов.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Отмечаем, что сохраняется позитивное движение в вопросах, которые мы взаимно решаем. Определили четкие параметры, которые нам нужны для достижения задач, поставленных главами государств по товарообороту. Самое главное, что мы слышим друг друга и видим, что нам удастся решить эти вопросы.

Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства:

Мы готовимся к встрече президентов Украины и Беларуси. Очень важно региональное сотрудничество. И мы ожидаем, что первый региональный форум, на который приедет 13 областей, 60 предприятий, именно в Гомель, пройдет на очень высоком уровне.