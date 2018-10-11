Прямой эфир

Игорь Ляшенко: Беларуси и Украине необходимо двигаться в сторону полной отмены барьеров в торговле

11 октября 2018 20:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Совместный товарооборот в 8 миллиардов долларов – такую цель перед собой ставят Беларусь и Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Ляшенко: Беларуси и Украине необходимо двигаться в сторону полной отмены барьеров в торговле-1

11 октября в Гомеле обсудили дорожную карту, которая должна привести к значительному росту торгово-экономического взаимодействия. Пути развития партнерских отношений здесь искали участники межправительственной комиссии. К слову, по итогам 8 месяцев 2018 года товарооборот вырос на 20 % и составил более 3,5 миллиардов долларов.

Игорь Ляшенко: Беларуси и Украине необходимо двигаться в сторону полной отмены барьеров в торговле-4

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Отмечаем, что сохраняется позитивное движение в вопросах, которые мы взаимно решаем. Определили четкие параметры, которые нам нужны для достижения задач, поставленных главами государств по товарообороту. Самое главное, что мы слышим друг друга и видим, что нам удастся решить эти вопросы.

Игорь Ляшенко: Беларуси и Украине необходимо двигаться в сторону полной отмены барьеров в торговле-7

Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства:
Мы готовимся к встрече президентов Украины и Беларуси. Очень важно региональное сотрудничество. И мы ожидаем, что первый региональный форум, на который приедет 13 областей, 60 предприятий, именно в Гомель, пройдет на очень высоком уровне.

Игорь Ляшенко: Беларуси и Украине необходимо двигаться в сторону полной отмены барьеров в торговле-10

Сейчас партнеры активно готовятся к первому в своей истории Форуму регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле 25-26 октября. Ожидается, что участие в нем примут главы двух государств.

# Беларусь-Украина # Экономика # Игорь Ляшенко # Геннадий Зубко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас огромное количество интересов»: как прошёл второй день V Форума регионов Беларуси и России. Репортаж СТВ
11 октября 2018 18:03

«У нас огромное количество интересов»: как прошёл второй день V Форума регионов Беларуси и России. Репортаж СТВ

Новости экономики за 11.10.2018
11 октября 2018 17:30

Новости экономики за 11.10.2018

По итогам 2018 белорусское правительство планирует удержать инфляцию в пределах 6%
11 октября 2018 17:30

По итогам 2018 белорусское правительство планирует удержать инфляцию в пределах 6%