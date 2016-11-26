В Логойске презентовали новую машину для лесопромышленного комплекса

Новости Беларуси. Новую уникальную машину для лесопромышленного комплекса презентовали 26 ноября в Логойске.

Она стала юбилейной – восьмисотой.

Именно столько выпустили за 10 лет на одном из крупнейших машиностроительных предприятий Беларуси.

Уникальная, восьмисотая. Машина для лесной промышленности на полметра уже своих старших товарищей.

Это позволяет ей легко маневрировать, собирать необходимый материал и не повреждать при этом соседние деревья.

Создали ее специально по заказу Министерства лесного хозяйства.

Леонид Демьяник, заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь:

На сегодняшний день ручной труд заменяет машинный. Без машин на сегодняшний день работать в лесу очень сложно. Мы на сегодняшний день покупаем эти машины за белорусские рубли в два раза дешевле. Есть разница.

Сейчас в разработке новые модели.

У них будут более мощные двигатели, и это может ещё больше заинтересовать зарубежных покупателей.

Основные конкуренты белорусов на мировом рынке – это шведы и финны. Но отечественные производители в этом соперничестве не аутсайдеры. Это подтверждает результат международных соревнований.

Олег Баканович, водитель-испытатель:

Конечно, гордость есть. Перед началом соревнований представители сразу говорили, зачем вы сюда приехали, но мы просто тихонечко взяли и показали, на что мы способны и что наша техника может.

На разработку одной машины у конструкторов уходит меньше года.

Уже к концу 2016 предприятие планирует представить новый трактор. А еще в планах – открыть три завода.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга:

Очень талантливые люди. Образование наше дает возможность создавать продукт мирового уровня в очень короткие сроки. Наша белорусская наука может творить чудеса, просто надо правильно сформировать идею, правильно поставить задачу.

Более 500 миллионов долларов на развитие в 2017 году и новые рабочие места в малых городах. Та самая ситуация, когда цифры говорят сами за себя.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Только «Амкадор» будет вкладывать в почти полтора миллиарда долларов строительство своих заводов. Но он 2016 год закончит очень успешно. Наверное, 130-135 % будут сопоставимы в ценах по отношению к 2015 году.

Техника будет продаваться на рынках Восточной и Западной Европы и в Прибалтике. А 2016 год производители хотят сделать годом Африки и наладить поставки машин на далекий континент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.