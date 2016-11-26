Владимир Семашко: спад в белорусской промышленности закончился

Новости Беларуси. Спад в белорусской промышленности закончился. Об этом заявил 26 ноября вице-премьер Владимир Семашко.

Экономика начинает восстанавливаться. Предприятия вкладывают средства в развитие и строительство новых цехов.

И осваивают новые рынки сбыта продукции. Как показывает практика, сильные предприятия после кризиса становятся еще сильнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Преодолели этот кризис, уже по всем признакам я вижу, что рецессия закончилась, потому что у Минпрома уже 103 % темп роста сегодня. А на 2017 год мы запланировали 111,3 %. Ну а в успехах в додорах, 2016 год закончится очень успешно. И, наверное, 130-135 % будут сопоставимы в ценах по отношению к 2016 году.