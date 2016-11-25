Прямой эфир

Единое расчетное пространство Беларуси адаптируют для международных платежных систем

25 ноября 2016 05:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Единое расчетное пространство Беларуси адаптируют для международных платежных систем. Уже в скором времени держатели иностранных карточек, зайдя в Интернет, смогут найти услуги ЕРИП. Таким образом, даже те, кто проживает за границей, смогут свободно оплачивать белорусские счета.

Оптимизацией системы займется новый Центр разработки программного обеспечения, созданный в нашей стране. Компания модернизирует и техническую платформу, на которой работает большинство белорусских банков. Объем инвестиций в проект составит более миллиона долларов.

В далеко идущих планах у разработчиков создать единое банковское программное обеспечение для стран СНГ и всей Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Сиротко, генеральный директор IT-компании:
Соглашение даст взаимную пользу. С одной стороны, мы получим доступ к новым банковским продуктам, опыту, компетенции, которая накопилась на западном рынке. А с другой стороны, мы поможем западной компании свою платформу адаптировать под наши потребности. Например, в Беларуси есть ЕРИП. Все население пользуется. А ни одна международная система не умеет с ней взаимодействовать. Мы ее научим.

# Экономика # Государственная политика в сфере банковской деятельности # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 24.11.2016
24 ноября 2016 19:23

Новости экономики за 24.11.2016

Александр Лукашенко требует кардинально исправить ситуацию в сфере машиностроения
24 ноября 2016 13:30

Александр Лукашенко требует кардинально исправить ситуацию в сфере машиностроения

Профессиональные навыки малого и среднего бизнеса будут совершенствовать в Беларуси в рамках поддержки предпринимательства
24 ноября 2016 13:29

Профессиональные навыки малого и среднего бизнеса будут совершенствовать в Беларуси в рамках поддержки предпринимательства