Новости Беларуси. Единое расчетное пространство Беларуси адаптируют для международных платежных систем. Уже в скором времени держатели иностранных карточек, зайдя в Интернет, смогут найти услуги ЕРИП. Таким образом, даже те, кто проживает за границей, смогут свободно оплачивать белорусские счета.

Оптимизацией системы займется новый Центр разработки программного обеспечения, созданный в нашей стране. Компания модернизирует и техническую платформу, на которой работает большинство белорусских банков. Объем инвестиций в проект составит более миллиона долларов.

В далеко идущих планах у разработчиков создать единое банковское программное обеспечение для стран СНГ и всей Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Сиротко, генеральный директор IT-компании:

Соглашение даст взаимную пользу. С одной стороны, мы получим доступ к новым банковским продуктам, опыту, компетенции, которая накопилась на западном рынке. А с другой стороны, мы поможем западной компании свою платформу адаптировать под наши потребности. Например, в Беларуси есть ЕРИП. Все население пользуется. А ни одна международная система не умеет с ней взаимодействовать. Мы ее научим.