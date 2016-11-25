Новости экономики за 25.11.2016

Новости Беларуси. Банк развития поддержит белорусскую торговлю. Для этого будет открыта многомиллионная кредитная линия. Это позволит решить одну из самых актуальных проблем – недостаток оборотных средств у компаний, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

НА РАЗВИТИЕ

Банк развития получил заем на финансирование торговли. Договор на открытие кредитной линии на сумму 20 миллионов долларов на 5 лет подписан 25 ноября. На эти деньги могут претендовать белорусские компании для обеспечения экспортно-импортных операций со странами – партнерами Евразийского банка развития. Таким образом, оптовики и ритейл смогут решить одну из насущных проблем – нехватку оборотных средств. Предоставлять кредит белорусский финансовый институт будет в долларах, евро и российский рублях.

НА НОВОЙ ПЛАТФОРМЕ

Систему ЕРИП адаптируют для международных платежных систем. Это станет одной из задач нового центра разработки программного обеспечения, который создали в Беларуси при поддержке мирового лидера по производству IT-продуктов. Компания оптимизирует техническую платформу, на которой работает большинство белорусских банков. Это существенно упростит дистанционное пользование финансовыми услугами для клиентов. Объем инвестиций в проект составит более 1 миллиона долларов.

Владимир Сиротко, генеральный директор IT-компании:

Это соглашение даст взаимную пользу. С одной стороны, мы получим доступ к новым банковским продуктам, опыту, компетенции, которая накопилась на западном рынке. С другой стороны, мы поможем западной компании свою платформу адаптировать под наши потребности. Например, в Беларуси есть ЕРИП, все население им пользуется, а ни одна международная система не умеет с ней взаимодействовать. Мы ее научим.

Белорусский рубль накануне уик-энда укрепился к доллару США. На торгах в пятницу американская валюта потеряла десятую часть копейки. На понедельник курс 1 рубль 96 копеек. Евро подорожал на без малого копейку. По Нацбанку на 28 ноября – 2,08. Российский рубль набрал несколько пунктов, и в ближайший уик-энд за 100 российских можно будет приобрести 3 рубля и 4 копейки белорусских.