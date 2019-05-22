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В Лельчицком районе начали добычу гранита

22 мая 2019 11:39
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Новости Беларуси. Добычу облицовочного гранита начали в Лельчицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработка карьера «Надежда» была возобновлена в 2018 году при поддержке главы государства.

В Лельчицком районе начали добычу гранита-1

Природный рисунок на гранитном срезе имеет уникальную цветовую гамму, что придает материалу дополнительную ценность. Сырье идеально подходит для получения облицовочных изделий. На предприятии налажен полный цикл работ: от проектирования и добычи природного камня до производства.

В Лельчицком районе начали добычу гранита-4

Александр Куделько, заместитель генерального директора Гомельоблдорстроя:
До открытия этого карьера весь гранитный блок в  стране был завозной. А сейчас это уже будет наш гранит. Это позволит частично закрыть импорт, хотя бы в той цветовой гамме, что есть. Хотя хочу сказать, что наша цветовая гамма специфична и оценивается специалистами индивидуальность этой цветовой гаммы.

В Лельчицком районе начали добычу гранита-7

Гранит с карьера «Надежда» уже использован при реконструкции Монумента Дружбы на границе Беларуси, России и Украины. На очереди следующий масштабный проект – благоустройство Петрикова, где природный камень используют для обустройства памятника легендарному партизану деду Талашу.

# Полезные ископаемые в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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