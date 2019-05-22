В Лельчицком районе начали добычу гранита

Новости Беларуси. Добычу облицовочного гранита начали в Лельчицком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработка карьера «Надежда» была возобновлена в 2018 году при поддержке главы государства.

Природный рисунок на гранитном срезе имеет уникальную цветовую гамму, что придает материалу дополнительную ценность. Сырье идеально подходит для получения облицовочных изделий. На предприятии налажен полный цикл работ: от проектирования и добычи природного камня до производства.

Александр Куделько, заместитель генерального директора Гомельоблдорстроя:

До открытия этого карьера весь гранитный блок в стране был завозной. А сейчас это уже будет наш гранит. Это позволит частично закрыть импорт, хотя бы в той цветовой гамме, что есть. Хотя хочу сказать, что наша цветовая гамма специфична и оценивается специалистами индивидуальность этой цветовой гаммы.