К концу 2018 года в каждом районе Беларуси появятся пункты переработки отработанных масел

Новости Беларуси. В Беларуси активно развиваются зеленые технологии. Крупский завод переработал первые 10 тысяч тонн отработанных масел, сообщили в программе Новости «24 часа».

Предприятие пока не достроено, но даже в таком виде способно ежегодно перерабатывать в два раза больше. Поэтому основные усилия сейчас направлены на создание и развитие централизованной сети пунктов приема. К концу 2018 года планируется создать такой в каждом районе страны.

При сжигании отработанного масла выделяются опасные для здоровья химические соединения и канцерогены, и сдача его на завод для переработки является лучшей альтернативой среди всех способов утилизации.