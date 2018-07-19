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К концу 2018 года в каждом районе Беларуси появятся пункты переработки отработанных масел

19 июля 2018 15:52
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Новости Беларуси. В Беларуси активно развиваются зеленые технологии. Крупский завод переработал первые 10 тысяч тонн отработанных масел, сообщили в программе Новости «24 часа».

Предприятие пока не достроено, но даже в таком виде способно ежегодно перерабатывать в два раза больше. Поэтому основные усилия сейчас направлены на создание и развитие централизованной сети пунктов приема. К концу 2018 года планируется создать такой в каждом районе страны.

При сжигании отработанного масла выделяются опасные для здоровья химические соединения и канцерогены, и сдача его на завод для переработки является лучшей альтернативой среди всех способов утилизации.

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# Экологическая обстановка в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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