В Беларуси резко выросло количество краж с банковских карточек

Новости Беларуси. С начала 2018 года произошло без малого 1500 случаев краж с банковских карточек. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа».

Растет не только количество мошеннических операций, но и общая, и средняя суммы, украденные злоумышленниками. Тенденция объясняется в первую очередь общемировым ростом киберпреступности и постоянным развитием сферы интернет-коммерции. На руку злоумышленникам играет доверчивость населения, неосведомленность о том, что нужно держать в тайне платежные реквизиты карточки, а также незнание того, как защитить личные данные при совершении онлайн-платежей.