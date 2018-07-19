Новости экономики за 19.07.2018

ГОРЯЧАЯ ПОРА

Со стартом уборочной кампании горячая пора началась для конструкторов Гомсельмаша. Это единственная в году возможность провести полевые испытания новейших разработок. Сейчас на тесты вышел комбайн с гибридной схемой обмолота и сепарации. Машину презентовали еще в июне, и вот пришло время проверки в деле. На белорусских и российских полях обкатываются и другие новинки, в том числе не имеющий пока аналогов в мире комбайн, работающий исключительно на природном газе.