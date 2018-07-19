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Новости экономики за 19.07.2018

19 июля 2018 16:00
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Новости Беларуси. В Китае начал действовать центр белорусских продуктов. С кем будут работать и как планируют развиваться азиатские партнеры – подробности в программе Новости «24 часа».

В Китае появился центр продвижения товаров от белорусских производителей

В Лельчицком районе начали разработку нового месторождения гранита

Новости экономики за 19.07.2018-1

ГОРЯЧАЯ ПОРА

Со стартом уборочной кампании горячая пора началась для конструкторов Гомсельмаша. Это единственная в году возможность провести полевые испытания новейших разработок. Сейчас на тесты вышел комбайн с гибридной схемой обмолота и сепарации. Машину презентовали еще в июне, и вот пришло время проверки в деле. На белорусских и российских полях обкатываются и другие новинки, в том числе не имеющий пока аналогов в мире комбайн, работающий исключительно на природном газе.

Новости экономики за 19.07.2018-4

К концу 2018 года в каждом районе Беларуси появятся пункты переработки отработанных масел

В Беларуси резко выросло количество краж с банковских карточек

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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В Китае появился центр продвижения товаров от белорусских производителей
19 июля 2018 15:55

В Китае появился центр продвижения товаров от белорусских производителей

В Лельчицком районе начали разработку нового месторождения гранита
19 июля 2018 15:54

В Лельчицком районе начали разработку нового месторождения гранита

К концу 2018 года в каждом районе Беларуси появятся пункты переработки отработанных масел
19 июля 2018 15:52

К концу 2018 года в каждом районе Беларуси появятся пункты переработки отработанных масел