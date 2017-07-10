В Китае на Новый год есть обычай дарить замороженного карпа: Беларусь планирует поставки рыбы в КНР

Новости Беларуси. Китай открывает рынок для белорусских мясных продуктов. Речь идет о замороженной говядине и курятине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 июля об этом договорились в Минске. Поставки стартуют в ближайшие недели. Тем временем изучается возможность поставок в Поднебесную и белорусского карпа – традиционного блюда на китайский новый год. Белорусской говядиной Китай заинтересовался еще несколько лет назад. В 2016 ветеринарные инспекторы КНР приехали на наши первые перерабатывающие предприятия. А в мае 2017 года констатировали: качество соответствует. Говядина замороженная, охлажденная, полуфабрикаты – в ближайший год планируем выйти на поставки мяса в объеме порядка 20 тысяч тонн.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Нашу страну, как производителя продуктов питания, признал китайский потребитель и дал возможность поставлять на китайский рынок ту часть продовольствия, которая пользуется большой популярностью. Была отмечена высокая культура производства, культура переработки, очень высокий контроль за качеством нашего сырья и конечной продукции. Чтобы быстрее увидеть на своих прилавках наше мясо, китайские ветеринары даже упростили отдельные этапы сертификации. Еще до закрепления договоренностей на бумаге глава соответствующего китайского ведомства признался, что это исключительный случай. Да и сама встреча двух министров в Минске статус официальной имела разве что в протоколе. На деле – дружеский визит, пусть и с таким увесистым портфелем.

Чжи Шупин, министр Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики:

Китай и Беларусь – это дружественные страны, стратегические партнеры. И сейчас идут очень плотные взаимные поставки. Мы хотели бы, чтобы ваши товары вошли на наш рынок, чтобы наш народ попробовал безопасные и качественные белорусские продукты.

Светлана Ромашкевич, инженер-технолог Могилевского мясокомбината:

Такую говядину мы будем поставлять в Китай. Это взрослый скот, корова первой категории. У нас очень качественное мясо. На Могилевском мясокомбинате с китайскими покупателями вели переговоры с 2015. Вообще, белорусскую говядину сегодня выбирает с десяток стран, но до этого дня Китая среди них не было. Всего в год экспортируем более 135 тысяч тонн мяса, и уверенно по этому показателю держим седьмую строчку в мире.

Сергей Загорский, заместитель директора Могилевского мясокомбината:

Несколько раз китайские делегации были на нашем предприятий. В принципе, наши требования по качеству с китайской стороной совпадают. Поэтому ничего существенного нам переделывать не нужно было. Обсуждаются объемы говядины примерно в 400 тонн в месяц. Сейчас китайская сторона сбросила ассортиментный перечень, что необходимо для их рынка. Таким образом, с открытием китайского рынка мы сможем заметно диверсифицировать экспорт. Ведь до этого, по сути, основным потребителем была Россия. Итак, зеленый свет на поставки в Китай сразу у 21 отечественного производителя говядины, еще пять смогут экспортировать мясо птицы. Открыта граница и для 36 отечественных молокозаводов. Сухая сыворотка, обезжиренное и цельное молоко, масло, сыры. По вкусу белорусская молочка китайцам пришлась уже давно. Только за 5 месяцев 2017 года на белом золоте мы заработали около двух миллионов долларов. Сумма равная выручке за весь 2016 год!

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Что интересно, мы поставляем в Китай в нашей, белорусской упаковке. Просто сверху наклейка уже на китайском языке. Именно такой подход в продаже молока успешен в Китае, потому что китайцы воспринимают импортное как качественное. А о Беларуси знают очень много. Снять пенку сможем не только с молока. В Минсельхозпроде уже анонсируют новые поставки: рассматривается вопрос об экспорте речной рыбы – карпов и судака.