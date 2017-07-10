«Мы хотим, чтобы наш народ попробовал безопасные и качественные белорусские продукты»: соглашение о поставках продуктов в Китай подписали в Минске

Новости Беларуси. Более 20 белорусских предприятий получили право на экспорт говядины в Китай. Соглашение о поставках подписали в Минске Министерство сельского хозяйства нашей страны и Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение по открытию рынка было принято по итогам целого комплекса мероприятий. Китайские специалисты провели сразу несколько инспекций на наших предприятиях. Последняя, к слову, завершилась две недели назад.

Отметим, Беларусь на постсоветском пространстве – крупнейший поставщик охлажденного мяса говядины. Седьмая строчка у нас в мировом рейтинге экспортеров. И это теперь наверняка не предел. Следующий этап сотрудничества Беларуси и Китая – сертификации отечественной речной рыбы.