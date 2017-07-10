«Мы хотим, чтобы наш народ попробовал безопасные и качественные белорусские продукты»: соглашение о поставках продуктов в Китай подписали в Минске
Новости Беларуси. Более 20 белорусских предприятий получили право на экспорт говядины в Китай. Соглашение о поставках подписали в Минске Министерство сельского хозяйства нашей страны и Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение по открытию рынка было принято по итогам целого комплекса мероприятий. Китайские специалисты провели сразу несколько инспекций на наших предприятиях. Последняя, к слову, завершилась две недели назад.
Отметим, Беларусь на постсоветском пространстве – крупнейший поставщик охлажденного мяса говядины. Седьмая строчка у нас в мировом рейтинге экспортеров. И это теперь наверняка не предел. Следующий этап сотрудничества Беларуси и Китая – сертификации отечественной речной рыбы.
Чжи Шупин, министр Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики:
Только качественные продукты на китайском рынке могут быть конкурентоспособными. Китай и Беларусь – это дружественные страны, стратегические партнеры. И сейчас идут очень плотные взаимные поставки. Мы хотели бы, чтобы ваши товары вошли на наш рынок, чтобы наш народ попробовал безопасные и качественные белорусские продукты.
Александр Субботин, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Китай – специфическая страна в плане своего менталитета, в плане подхода к продуктам питания. Наши товары там уже известны как высококачественные, полезные, диетические, высокоценные. Но они все равно должны завоевать свою нишу. Ведь там особенность питания заключается в том, что там нет культуры потребления сыра (она только начинается), нет культуры потребления стейков и так далее. То есть здесь уже мы в самом начале.
Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос более чем на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – прежде всего, за счет продаж молочных продуктов и мясных изделий.