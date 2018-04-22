В каких сферах Беларусь и Венгрия успешно сотрудничают и какие цели в перспективе? Репортаж СТВ из Будапешта

Новости Беларуси. Минск на неделе был в центре внимания и в Будапеште – в столице венгерской прошли дни столицы белорусской, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мероприятие культурное, но с упором на экономическую составляющую.

Пока, конечно, больше перспективную: бизнесмены двух стран в активном поиске точек соприкосновения. Свидетельство тому – цифры товарооборота и желание двигаться дальше. 150 миллионов долларов – это только начало. Прорыв в сотрудничестве районов Минска и Будапешта, которые сошлись на общем интересе в промышленности. Оно и понятно: кооперация может стать основой для выхода белорусской продукции на европейский рынок – через Венгрию.

Ольга Юруть, СТВ:

500 километров от границы и 1200 – до столицы. Венгрия – в тридцатке крупнейших торговых партнеров Беларуси. Сотрудничают и регионы. Дни Минска в Будапеште подтверждают: спрос есть.

Енё Фаллер, инвестиционный агент Беларуси в Венгрии:

У вас все инженерии, технологии – на мировом уровне. Конечно, очень важный элемент – это выход на большой рынок. Это всех очень интересует. Среди них нет дельцов – скорее, люди дела. Мэры Минска и Будапешта привезли на форум надежных и проверенных. Может быть поэтому переговоры бизнесменов со стороны напоминали беседы старых друзей.

Жозеф Ковач, бизнесмен:

Сейчас дойдет до того, что мы можем с партнером, если последние соглашения будут, то открыть совместные предприятия в Беларуси.

Они играют по крупному и не стесняются делать предложения. Говорят о продукции – и тут же представляют логистику доставок и прикидывают доход. Полтора десятка компаний Минска и более сотни – из Будапешта. Бизнес-форум в венгерской столице. Атмосферу прагматики минчане были готовы «подсластить» – ради будущих контрактов.

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Мы работаем с Прибалтикой, Германией. Мы знаем, что здесь тоже есть сеть русских магазинов, но продукция попадает больше через Германию. Поэтому мы приехали со своей продукцией, чтобы установить прямые контакты. Уже первые такие контакты состоялись.

Будапешт – хорошая стартовая площадка для Минска зайти на европейский рынок, причем напрямую. Дипломатия туризма – чем не повод. Минские отельеры просто загляделись на гостиничный бизнес Венгрии.

Юрий Натычко, начальник управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома:

Мы подсмотрели, если честно, интерьеры гостиниц, которые нам очень интересны, именно интерьеры самих номеров, интерьеры лобби-бара, интерьеры ресепшен. Мы понимаем, что это тоже можно применить у нас, в городе Минске, и это будет довольно интересно.

Район на район с добрыми намерениями. Их объединил промышленный интерес. Партизанский район Минска и 21-й район Будапешта согласились на тесное взаимодействие во всех сферах. Молодые руководители поставили под документами подписи и пожали руки.

Ленарт Борбей, мэр 21-го района Будапешта:

Оба района являются промышленными. Я думаю, что мы быстро найдем общий язык и точки соприкосновения, чтобы развивать наши отношения.

Денис Овсянников, глава Партизанского района Минска:

Это опыт, который мы приобретаем, потому что нам позволяет легче знакомиться, изучать, перенимать лучшее, внедрять у себя, ну и, соответственно, делиться своим опытом. Андрей Шорец и Иштван Тарлош не просто коллеги – уже приятели. Встречались год назад в Минске, сейчас принимает гостей мэр Будапешта в своем кабинете. Развитие ЖКХ и транспорта – основные темы разговора тет-а-тет. Он прошел за закрытыми дверями, и только дружественные рукопожатия и обмен подарками попали в объективы журналистов.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

С учетом того, что у нас хорошие отношения с Санкт-Петербургом, господин Тарлош предложил провести трехстороннюю встречу в Будапеште. «Умный дом» от венгров и система очистки воды по-европейски. Наш «Минскводоканал» проявил интерес. Есть что посмотреть и у кого спросить – из первых уст.

Олег Аврутин, генеральный директор УП «Минскводоканал»:

Впереди Минску предстоит крупная работа по реконструкции очистных сооружений. Нашим очистным сооружениям уже 50 лет, поэтому эта станция может являться образцом тех решений, потому что здесь всё достаточно разумно, рационально подобрано.

Старейшее в мире метро Будапешта. Минчане заинтересовались. Протяженность практически та же, а станций вдвое больше. Сердце венгерского метрополитена – оно такое – центр управления показали и нашим.

Ярким акцентом на полотне двусторонних отношений Минска и Будапешта стало открытие белорусского павильона на весенней ярмарке. Самое бойкое место торговли в венгерской столице. Нашу продукцию здесь ждут.

Елена Егорова, житель Будапешта:

Это всё наши родные вкусы и всё, к чему мы привыкли с детства, поэтому мы специально пришли, чтобы познакомиться с конфетами, с хлебной продукцией, которую предлагает здешний стенд.

Александра Салаи-Бобровницки, заместитель главного мэра Будапешта:

Минск на этой ярмарке запомнится, тем более, ее посещают и жители, и гости Будапешта. Кстати, руководство нашего города поддерживает связи с теми городами, которые всерьез задумываются развивать контакты в различных областях. К примеру, Минск и Будапешт налаживают диалог в культуре, экономике.

Шандор Макай, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Венгрии:

Я сам помогал вести переговоры, которые дают толчок. Итоги встречи вряд ли можно оценить с ходу, а вот свои впечатления, правда, немногословно высказал нашему телеканалу мэр Минска.

Андрей Шорец:

Прекрасная погода, прекрасное мероприятие, красивый город. То, что мы приехали из ветреной погоды в солнечную, – можно сказать, что отношения будут с попутным ветром и ясные? Андрей Шорец:

Можно. И то, что мы уже в 2016 году подписали соглашение и в прошлом году провели Дни Будапешта в Минске, а в этом году приехали сюда, говорит о том, что наши отношения развиваются динамично, у нас есть хорошая перспектива. Дни Минска в Будапеште – хороший задел сотрудничества Беларуси и Венгрии – уверены дипломаты: их глаз в этой сфере наметан. 150 миллионов долларов в год – не предел. Взаимная торговля после некоторого затишья стала оживать – хороший знак.